Nijerya - Arjantin: 1-2

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası D Grubu son maçında Arjantin, Nijerya'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmayı Türk hakem Cüneyt Çakır yönetti.

Grupta ilk galibiyetini alan Arjantin puanını 4'e yükseltti ve 2. sıraya çıkarak son 16 turuna yükseldi. 3 puanda kalan Nijerya ise şampiyonaya veda etti. Arjantin son 16 turunda Fransa ile mücadele edecek.

14. dakikada Arjantin öne geçti. Banega'nın orta sahadan savunmanın arkasına attığı uzun topu kontrol eden Messi, ceza sahası içinde sağ ayağıyla sert vurdu ve topu filelere gönderdi: 0-1

27. dakikada Arjantin ikinci golüne yaklaştı. Messi'nin ara pasıyla Higuain kaleci ile karşı karşıya kaldı. Topa güçlükle dokundu, zamanında kalesini terkeden kaleci Uzoho'ya çarpan top geri döndü.

34. dakikada Arjantin'in Nijerya ceza sahasının hemen önünden, sol çaprazdan kazandığı frikikte topun başına Messi geçti. Messi'nin ters köşeye gönderdiği top yan direğe çaparak oyun alanına geri döndü.

49. dakikada Mascherano ile Balogun arasında yaşanan pozisyon sonrasında hakem Cüneyt Çakır penaltı kararı verdi.

51. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına Moses geçti. Moses, topu ve kaleci Armani'yi ayrı köşelere gönderdi: 1-1

83. dakikada Arjantin ceza sahasına giren Ighalo kaleci Armani ile karşı karşıya kaldı. Sol çaprazdan yakın mesafeden şutu kaleciden döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

86. dakikada Arjantin öne geçti. Sağ kanattan yapılan ortaya penaltı noktası üzerinde gelişine vuran Rojo topu köşeden ağlarla buluşturdu: 1-2

Mücadele Arjantin'in 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

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NİJERYA: 1 - İZLANDA: 2

Stat: Saint Petersburg (Rusya)

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun (Türkiye)

Nijerya: Uzoho, Omeruo (Dk. 90 Iwobi), Ekong, Balogun, Idowu, Ndidi, Mikel, Etebo, Moses, Iheanacho (Dk. 46 Ighalo), Ahmed Musa (Dk. 90+2 Nwankwo)

Teknik Direktör: Gernot Rohr

Arjantin: Armani, Tagliafico (Dk. 80 Aguero), Rojo, Otamendi, Mercado, Banega, Mascherano, Di Maria (Dk. 72 Meza), Perez (Dk. 61 Pavon), Higuain, Messi

Teknik Direktör: Jorge Sampaoli

Goller: Dk. 51 Victor Moses (Penaltıdan) (Nijerya); Dk. 14 Lionel Messi, Dk. 86 Marcos Rojo (Arjantin)

Sarı Kartlar: Dk. 32 Leon Balogun, Dk. 90+1 John Obi Mikel (Nijerya); Dk. 49 Javier Mascherano, Dk. 64 Ever Banega, Dk. 90+4 Lionel Messi (Arjantin)