Nijerya - İzlanda: 2-0

2018 Rusya Dünya Kupası D grubunda Nijerya - İzlanda ile karşı karşıya geldi. İlk maçını Hırvatistan'a 2-0 kaybeden Nijerya mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Volga şehrinde Volgograd Arena'da oynanan mücadelede Nijerya'nın gollerini 49. ve 75. dakikada Ahmed Musa kaydetti.

İlk önce aut sonra VAR kararı ile penaltı...

80. dakikada yaşanan ceza sahasında yaşanan mücadele sonrası ilk olarak Nijerya lehine kale vuruşu veren Matt Conger daha sonra gelen uyarı ile VAR'a başvurdu ve görüntüleri izledi. Yeni Zelandalı hakem kararını değiştirerek penaltı noktasını gösterdi. İzlanda adında topun başına gelen Gylfi Sigurdsson penaltı atışını dışarıya vurdu.

Bu sonuçla sahadan 3 puanla ayrılan Nijerya son maçlar öncesi 2. sırada yer aldı. İzlanda ise bir puanla Arjantin ile beraber 3. ve 4. sırayı paylaştı. Hırvatistan 6 puanla gruptan çıkmayı garantilemişti. Nijerya'nın bu maçı kazanamsıyla Arjantin gruptan çıkma şansını son maça kadar korudu.

Grubun son maçlarında Nijerya ile Arjantin ve Hırvatistan ile İzlanda karşılaşmaları oynanacak.

Stat: Volgograd

Hakemler: Matt Conger (Yeni Zelanda), Simon Lount (Yeni Zelanda), Tevita Makasini (Tonga)

Nijerya: Uzoho, Omeruo, Ekong, Balogun, Moses, Etebo (Dk. 90 Iwobi), Mikel, Ndidi, Idowu (Dk. 46 Ebuehi), Ahmed Musa, Iheanacho (Dk. 85 Ighalo)

İzlanda: Halldorsson, Saevarsson, Arnason, Ragnar Sigurdsson (Dk. 65 Ingason), Magnusson, Gislason, Gunnarsson (Dk. 87 Ari Skulason), Gylfi Sigurdsson, Bjarnason, Bödvarsson (Dk. 71 Sigurdarson), Finnbogason Goller: Dk. 49 ve Dk. 75 Ahmed Musa (Nijerya)

Nijerya ile İzlanda ilk kez resmi maçta karşılaşacak

2018 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda karşılaşacak Nijerya ile İzlanda, resmi maçlarda ilk kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında geçmişte yapılan tek özel maçı 37 yıl önce İzlanda 3-0 kazandı

2018 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda bugün karşı karşıya gelecek Nijerya ile İzlanda, tarihlerindeki ilk resmi maça çıkacak. Volgograd Arena'da oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Grupta oynadığı ilk maçta Hırvatistan'a mağlup olan Nijerya'nın puanı bulunmazken, Arjantin ile 1-1 berabere kalan İzlanda'nın 1 puanı var.

İlk ve tek maç 1981'de

Nijerya ile İzlanda arasında bugüne kadar yapılan tek maç 37 yıl önce oynandı. İzlanda'da 1981 yılında oynanan özel karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-0 galip tamamladı.

İzlanda ilk kez Dünya Kupası'nda

FIFA Dünya Kupası'na ilk kez katılan İzlanda, ilk maçında turnuvanın şampiyonluk adaylarından Arjantin ile 1-1 berabere kaldı. İzlanda, Panama ile Dünya Kupası'nda ilk kez mücadele eden iki ekipten biri unvanını taşıyor. Avrupa elemelerinde Hırvatistan, Türkiye ve Ukrayna'nın önünde grubunu lider bitiren İzlanda, Dünya Kupası biletini almıştı.

Nijerya 20. maçında

Rusya'daki turnuvayla Dünya Kupası'nda altıncı kez yer alan Nijerya, organizasyonda bugüne kadar son 16 turundan ötesini göremedi. Çıktığı 19 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 yenilgi alan Afrika ekibi, 20 gol attı, 28 gol yedi.

MAÇTAN DAKİKALAR

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki D Grubu mücadelesinde Nijerya, İzlanda'yı 2-0 mağlup etti.



3. dakikada ceza sahasına yakın bir noktadan serbest vuruş kazanan İzlanda'da Gylfi Sigurdsson topun başına geçti. İzlandalı oyuncunun sert şutunda topu, Nijerya kalecisi Uzoho son anda çıkarttı.



6. dakikada etkili gelen İzlanda'da Bödvarsson ile Finnbogason arasındaki kısa paslaşmaların ardından ceza sahası önünde topla buluşan Gylfi Sigurdsson'un köşeye giden şutunu, kaleci Uzoho kontrol etti.



49. dakikada Nijerya, ilk tehlikeli kontratağında golü buldu. Sağ kanatta topla hızlı koşu yapan Moses'ın ortasında topu iyi kontrol eden Ahmed Musa, meşin yuvarlak yere inmeden ceza sahası içinden düzgün bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi: 1-0.



74. dakikada İzlanda ceza sahası çizgisinin gerisinde topla buluşan Ahmed Musa, İzlandalı defans oyuncularından sıyrılarak sert vurdu. Meşin yuvarlak üst kale direğine çarparak oyun alanına döndü.



75. dakikada defans bölgesinden Omeruo'nun uzun pasıyla İzlanda ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Ahmed Musa, İzlandalı oyuncu Arnason ve kaleci Halldorsson'u çalımlayarak meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-0.



83. dakikada İzlanda, Video Yardımcı Hakem (VAR) kararıyla kazandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı. İzlandalı Finnbogason, Nijeryalı Ebuehi'nin müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı. Yeni Zelandalı hakem Matt Conger, ilk anda pozisyonu devam ettirmesine rağmen daha sonra saha kenarına gelerek pozisyonu tekrar izledi ve bu kez penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan Gylfi Sigurdsson'un şutunda top, üstten auta gitti.



Mücadele, Nijerya'nın 2-0 üstünlüğüyle bitti.