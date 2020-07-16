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16.07.2020 - 07:30 |

Nika Ninua askıda

Beşiktaş Yönetimi bir süredir gündeminde tuttuğu Nika Ninua transferini rafa kaldırdı.

Nika Ninua askıda
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Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın daha önce onay verdiği 21 yaşındaki Gürcü orta saha, TFF’nin yeni yabancı sınırlaması kararı nedeniyle askıya alındı.

Nika Ninua askıda

Transferde yabancı kontenjanı haklarını daha deneyimli isimlerden yana kullanmak isteyen Sergen Yalçın, bu nedenle istemeyerek de olsa Ninua ismine soğuk bakmak zorunda kaldı. Beşiktaş’ta bazı yöneticilerin ise yine de bu futbolcunun transfer edilip bir seneliğine bir başka takıma kiralanmasını önerecekleri iddia edildi. Nika Ninua ile ilgili yapılan araştırmalarda olumsuz bir yorum almayan siyah-beyazlıların bu nedenle yetenekli oyuncunun transfer edilerek, oynama garantisiyle kiralanmasından yana oldukları öğrenildi.

Yıllık ücreti 350 bin euro olduğu için birçok kulübün Ninua’yı rahatlıkla kiralayabileceğini düşünen siyah-beyazlılar, tüm maddi koşulların oluşması halinde Gürcü futbolcuyu kadroya katabileceği ifade edildi.

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