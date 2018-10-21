Nikola Jokic'ten inanılmaz performans!

Maçı 11'de 11 isabetle 35 sayı, 12 ribaunt, 11 asist, 4 top çalmayla tamamlayan Jokic, NBA efsanesi Wilt Chamberlain'den sonra "yüzde 100 isabetle 30 sayı atarak triple double yapan" ikinci oyuncu oldu.

Ev sahibi Nuggets'ta 26 sayı, 5 asist üreten Jamal Murray ve 14 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan Paul Millsap, galibiyette önemli rol oynadı.

Suns'ta Devin Booker 25 sayı, 7 asist, T.J. Warren 16 sayı ve Isaiah Canaan 15 sayıyla mücadele etti.

76ers, Redick'in üçlüğüyle kazandı

Philadelphia 76ers, konuk ettiği Orlando Magic'i, J.J. Redick'in bitime 17 saniye kala attığı üç sayılık basketle 116-115 yendi.

76ers'ta oyuna sonradan giren Redick, 31 sayıyla maçın kahramanı oldu. Joel Embiid de 32 sayı, 10 ribauntla Redick'e eşlik etti. Furkan Korkmaz ise 6 dakikada birer ribaunt ve top çalma üretti.

Magic'te Nikola Vucevic'in 27 sayı, 13 ribaunt, 12 asist, Evan Fournier'nin 31 sayı ve Aaron Gordon'ın 20 sayı, 12 ribaunt, 3 blokluk performansı galibiyete yetmedi.

Doncic - Rose düellosunda kazanan Dallas

Gecenin bir diğer maçında ise Dallas Mavericks evinde Minnesota Timberwolves'u 140-136 yenmeyi başardı.

Karşılaşma Dallas'ın çaylak Avrupalısı Luka Doncic ile Timberwolves’un tecrübeli oyuncusu Derrick Rose’un arasında yaşanan düelloya sahne oldu.

Rakip potaya 26 sayı bırakan Sloven oyuncu; 6 ribaund, 3 asist, 2 top çalma ve 1 blok ile mücadele etti. Derrick Rose ise 28 sayı, 5 ribaund, 5 asist, 2 top çalma ve 1 blokla takımına katkı sağladı.

Dennis Smith Jr.’ın son saniyelerdeki kritik sayısı Mavericks’in galibiyetinde büyük bir rol oynarken Timberwolves cephesinde 31 sayı bulan Karl-Anthony Towns sahanın en skoreriydi.

Sonuçlar

Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 132-112

Washington Wizards-Toronto Raptors: 113-117

New York Knicks-Boston Celtics: 101-103

Philadelphia 76ers-Orlando Magic: 116-115

Chicago Bulls-Detroit Pistons: 116-118

Miami Heat-Charlotte Hornets: 112-113

Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves: 140-136

Denver Nuggets-Phoenix Suns: 119-91

Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs: 121-108

Los Angeles Lakers-Houston Rockets: 115-124