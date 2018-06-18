Nikola Kalinic kadro dışı bırakıldı!

Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Nijerya'yı 2-0 yenen Hırvatistan'da Kalinic şoku yaşanıyor.

FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Hırvatistan'ın Nijerya'yla oynadığı maça Kalinic yedek kaldığı için teknik direktörü Dalic'e tepki gösterdi.

Teknik direktörünün oyuna girmesi yönündeki emrine karşı çıkan ve yerinden kalkmayan Kalinic saygısızlıktan ötürü kadro dışı bırakıldı ve Hırvatistan'a geri gönderildi.

'Sakatlığı yok, sadece bir problem var'

Hırvat medyasında yer alan haberlere göre maçın bitimine 5 dakika kala Zlatko Dalic, Kalinic'e 'Oyuna gir' emri verdi. Fakat yıldız golcü sert bir tavırla oyuna girmeyi reddetti. Dalic, maçın ardından yaptığı açıklamada Kalinic'in nedeni oyuna girmediği sorulması üzerine 'Sakatlığı yok, sadece bir problem var' açıklamasını yapmıştı.

Resmi açıklama geldi

Hırvatistan Teknik Direktörü Dalic dzüenlediği basın toplantısında: "Nijerya maçında Kalinic ısınıyordu ve ikinci yarıda oyuna girmesi gerekiyordu. Hazır olmadığını söyleyip girmek istemedi. İngiltere'deki Brezilya maçında da aynısını yaptı. Sakin bir şekilde kabul ettim. Sağlıklı oyunculara ihtiyacım var." ifadelerini kullandı. (Skorer Dış Haberler)