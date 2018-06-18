MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Kupası Haberleri Nikola Kalinic kadro dışı bırakıldı!
18.06.2018 - 12:42 |

Nikola Kalinic kadro dışı bırakıldı!

FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ın Nijerya'yla oynadığı maçta oyuna girmeyi reddeden Nikola Kalinic resmen kadro dışı bırakıldı ve ülkesine geri gönderildi.

Nikola Kalinic kadro dışı bırakıldı!
ABONE OL

Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Nijerya'yı 2-0 yenen Hırvatistan'da Kalinic şoku yaşanıyor.

FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Hırvatistan'ın Nijerya'yla oynadığı maça Kalinic yedek kaldığı için teknik direktörü Dalic'e tepki gösterdi.

Teknik direktörünün oyuna girmesi yönündeki emrine karşı çıkan ve yerinden kalkmayan Kalinic saygısızlıktan ötürü kadro dışı bırakıldı ve Hırvatistan'a geri gönderildi.

'Sakatlığı yok, sadece bir problem var'

Hırvat medyasında yer alan haberlere göre maçın bitimine 5 dakika kala Zlatko Dalic, Kalinic'e 'Oyuna gir' emri verdi. Fakat yıldız golcü sert bir tavırla oyuna girmeyi reddetti. Dalic, maçın ardından yaptığı açıklamada Kalinic'in nedeni oyuna girmediği sorulması üzerine 'Sakatlığı yok, sadece bir problem var' açıklamasını yapmıştı.

Resmi açıklama geldi
Hırvatistan Teknik Direktörü Dalic dzüenlediği basın toplantısında: "Nijerya maçında Kalinic ısınıyordu ve ikinci yarıda oyuna girmesi gerekiyordu. Hazır olmadığını söyleyip girmek istemedi. İngiltere'deki Brezilya maçında da aynısını yaptı. Sakin bir şekilde kabul ettim. Sağlıklı oyunculara ihtiyacım var." ifadelerini kullandı. (Skorer Dış Haberler)

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
    2. Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
      Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
    3. Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
      Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
    4. Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
    5. Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

    Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

    Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

    Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

    TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

    TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

    İtalya’da Miha Zajc analizi

    İtalya’da Miha Zajc analizi

    Sıradaki Haber