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27.09.2020 - 00:40 |

Nilüfer Belediyespor - Eczacıbaşı VitrA: 0-3

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 5. hafta mücadelesindeEczacıbaşı VitrA, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Nilüfer Belediyespor - Eczacıbaşı VitrA: 0-3
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 5. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi. Günün diğer karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta, İlbank'ı 3-1 mağlup etti.

Salon: Cengiz Göllü 

Hakemler: Sadettin Deneri, Ali İhsan Gözü 

Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal, Fulden Ural, Yasemin Yıldırım, Johnson, Wilhite, Maglio (Buse Kayacan, Aslı Tecimer, Merve Nezir) 

Eczacıbaşı VitrA: Elif Şahin, Thompson, Ogbogu, Boskovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı (Simge Şebnem Aköz, Saliha Şahin, Fatma Yıldırım) 

Setler: 17-25, 17-25, 17-25 

Süre: 72 dakika (27, 23, 22)

Nilüfer Belediyespor - Eczacıbaşı VitrA: 0-3

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