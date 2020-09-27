27.09.2020 - 00:40 |
Nilüfer Belediyespor - Eczacıbaşı VitrA: 0-3
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 5. hafta mücadelesindeEczacıbaşı VitrA, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 5. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi. Günün diğer karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta, İlbank'ı 3-1 mağlup etti.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Ali İhsan Gözü
Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal, Fulden Ural, Yasemin Yıldırım, Johnson, Wilhite, Maglio (Buse Kayacan, Aslı Tecimer, Merve Nezir)
Eczacıbaşı VitrA: Elif Şahin, Thompson, Ogbogu, Boskovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı (Simge Şebnem Aköz, Saliha Şahin, Fatma Yıldırım)
Setler: 17-25, 17-25, 17-25
Süre: 72 dakika (27, 23, 22)