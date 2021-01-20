N'Koudou Beşiktaş'ı FIFA şikayet etti!

Beşiktaş'ta bu sezon uzun süren sakatlığının ardından takıma dönen, oynadığı futbolla takıma önemli katkılar yapmaya başlayan Kevin NKoudou'nun alacakları nedeniyle kulübü FIFA'ya şikayet ettiği ortaya çıktı. Oyuncunun menajeri de CAS'ta dava açtı. Detaylar haberimizde...

247 bin 500 Euro istedi, FIFA indirim yaptı

Beşiktaş Futbol Yatırımları tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen 30 Kasım 2020 tarihli ara döneme ilişkin özet konsolide finansal tablolar ve sınırlı denetim raporunda N'Koudou'nun şirket aleyhine FIFA 20-01176 nezdinde alacak davası açtığı belirtilerek şöyle denildi:

"Futbolcu, 247 bin 500 Euro alacağı olduğunu iddia etmiş ve bu bedellerin ödenmesini talep etmiştir. Şirket tarafından davaya cevaplar sunulmuş olup, 26 Kasım 2020 tarihinde şirkete iletilen kısa kararda, şirketin futbolcuya 180 bin 000 Euro’yu 18 Ağustos 2020 tarihinde işleyecek yıllık %5 faizi ile ödemesine hükmedildiği belirtilmiştir. Futbolcunun davada talep ettiği 247 bin 500 Euro’nun 67 bin 500 Euro'luk kısmına ilişkin talebi reddedilmiştir. Yargılama devam etmekte olup, şirket bahsi geçen davaya ilişkin borç tutarını finansal tablolarına yansıtmıştır."

Menajeri kaç para istedi?

KAP raporunda ayrıca 25 yaşındaki Fransız oyucunun menajeri Meissa N'diaye de Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi-CAS'ta dava açtı.

Şirketin açıklamasında, "N'Koudou’nun menajeri tarafından CAS 2020/O/7409 nezdinde Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ aleyhine açılan davada menajer, taraflar arasında imzalanan menajerlik sözleşmesi gereği 2019-2020 sezonu için kararlaştırılan 135 bin Euro menajerlik ücretinin ödenmediği, ödemenin 45 günden fazla süredir geciktiği, ödemenin 7 gün içerisinde tamamlanması için gönderilen ihtara rağmen ödemenin tamamlandığını belirtmiş, bu nedenle de tüm sözleşme bedeli olan 540 bin Euro'nun muaccel hale (peşin ödenmesi gereken duruma) geldiğini iddia ederek, bu bedelin ödenmesine hükmedilmesini talep etmiştir. Yargılama devam etmekte olup şirket bahsi geçen davaya ilişkin borç tutarını finansal tablolarına yansıtmıştır" ifadeleri kullanıldı.

4.5 milyon Euro bonservis ödendi

2019'da İngiliz kulübü Tottenham'dan 4.5 milyon Euro'ya transfer edilen kanat oyuncusu N'Koudou, yıllık 1.6 milyon Euro'dan 4 sezonluk kontrata imza attı. Geçen sezon 31 maçta forma giyerken, 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Oyuncu bu sezonsa 14 maçta 3 gol ve 2 asiste imza attı.