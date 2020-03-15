N'Koudou: "Garip bir durumdu"

Süper Lig'de Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta futbolcular açıklamalarda bulundu.

Tyler Boyd seyircisiz maç için "Her oyuncu oynamak ve elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışır. Ben antrenmanlarda ve maçlarda elimden gelenin en iyisini yapıyorum ve forma şansı bulduğumda da yüzde 100'ümü veriyorum. Beşiktaş forması giymek büyük bir gurur. Dünyada birçok şey olup, bitiyor. Tüm bunları görmezden gelerek, konsantrasyonumuzu oyuna vermeye çalıştık. Yakınlarımız tabii ki etkileniyor." ifadelerini kullandı.

Georges-Kevin N'Koudou ise "Böyle bir atmosferde oynamak zor, taraftarlar yoktu ve garip bir durumdu. Olup bitenler birçok şeyi etkiledi, en önemlisi sağlık. Sağlıklı insanların ayrıcalıklı olduğunu bilmesi ve şükretmesi lazım." dedi.