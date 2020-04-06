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HaberlerBeşiktaş Haberleri N'Koudou'dan Burak Yılmaz'a "Pas veriyorum ama sen atamıyorsun"
06.04.2020 - 23:23 |

N'Koudou'dan Burak Yılmaz'a "Pas veriyorum ama sen atamıyorsun"

Beşiktaşlı yıldız N'Koudou sosyal medyada yaptığı sporu paylaştı. Videoya yorum atan Burak Yılmaz ile N'Koudou'nun diyaloğu dikkat çekti.

N'Koudou'dan Burak Yılmaz'a "Pas veriyorum ama sen atamıyorsun"

Süper Lig'e verilen arada futbolcular kendilerini hazır tutamak için çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaşlı yıldız N'Koudou sosyal medyadan paylaşım yaparak çalışmasını takipçilerine gösterdi.

Burak Yılmaz paylaşıma kayıtsız kalmadı ve "Çok güçlüsün ama asist yapamıyorsun." yorumunda bulundu. Bunun üzerine Beşiktaşlı yıldız, Burak'a "Ben pas veriyorum ama sen atamıyorsun" cevabını verdi.

İki ismin atışması takipçilerini güldürdü. Bu diyalog kısa sürede büyük ilgi gördü.

NKoudoudan Burak Yılmaza Pas veriyorum ama sen atamıyorsun


NKoudoudan Burak Yılmaza Pas veriyorum ama sen atamıyorsun

Burak Yılmaz klibi

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