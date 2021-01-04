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HaberlerBeşiktaş Haberleri Nkoudou'dan Fenerbahçelileri kızdıran Nouma paylaşımı!
04.01.2021 - 23:34 | | Fanatik

Nkoudou'dan Fenerbahçelileri kızdıran Nouma paylaşımı!

Beşiktaşlı Nkoudou yaptığı paylaşım ile Fenerbahçelileri kızdırdı. Nouma'nın Fenerbahçe'ye attığı golün ardından elini şortunun içine koyduğu fotoğrafı paylaşan Nkoudou daha sonrasında paylaşımı kaldırdı.

Nkoudou'dan Fenerbahçelileri kızdıran Nouma paylaşımı!
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Beşiktaşlı Nkoudou'nun paylaşımı başta Fenerbahçeliler olmak üzere futbol dünyasının büyük tepkisini çekti. Fransız oyuncunun bu akşam, 2003'te Pascal Nouma'nın Fenerbahçe'ye gol attıktan sonra yaptığı hareketin benzerini kendisine uyarlaması ve görsel olarak Instagram'da paylaşması başta Fenerbahçeliler olmak üzere birçok futbolseverin eleştirisini aldı. Gelen tepkiler üzerine yıldız futbolcu paylaşımı kaldırdı.

Hatırlanacağı üzere Beşiktaş'ın 100. yılı olan 2002/2003 sezonunda İnönü Stadı'nda Sarı Lacivertliler'i ağırlayan Siyah Beyazlılar, karşılaşmadan 2-0 galip ayrılmış ve Nouma attığı golün ardından elini şortunun içine koyarak gol sevincini paylaşmıştı.

Nouma'nın bu gol sevinci uzun süre Türkiye'nin gündemini oluşturmuş ve yıldız isim daha sonra gelen tepkiler üzerine Beşiktaş'tan ayrılmak zorunda kalmıştı. Futbol severler sosyal medya bu paylaşımın ardından Nkoudou'nun ceza alması gerektiğini belirttiler.

Nkoudoudan Fenerbahçelileri kızdıran Nouma paylaşımı

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