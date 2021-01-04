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04.01.2021 - 11:01 |

N'Koudou'dan Peaky Blinders paylaşımı...

Beşiktaş’ın Fransız kanat oyuncusu Kevin N’Koudou, Kayserispor galibiyetinden sonra flaş bir sosyal medya paylaşımına imza attı.

N'Koudou'dan Peaky Blinders paylaşımı...
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Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor’u 2-0 mağlup ederek Süper Lig’de liderlik koltuğuna oturdu. Siyah-beyazlı takımın Fransız kanat oyuncusu Kevin N’Koudou, karşılaşmanın ardından flaş bir paylaşıma imza attı.

Oley.com’un Peaky Blinders dizisinden yola çıkarak hazırlanan bir içeriğini kendi hesabında yayınlayan 25 yaşındaki futbolcunun bu paylaşımı oldukça beğeni topladı.

Bu sezon Beşiktaş’ta 10 müsabakaya çıkan Kevin N’Koudou; 2 gol, 2 asist ile oynayarak siyah-beyazlıların başarısında önemli bir pay sahibi oldu.

İşte Kevin N'Koudou'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşım:

NKoudoudan Peaky Blinders paylaşımı...

NKoudoudan Peaky Blinders paylaşımı...

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