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02.04.2020 - 15:43 |

Norwich City'den 200 bin sterlinin üzerinde yardım

İngiltere Premier Lig kulübü Norwich City, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ihtiyaç sahiplerine yardım amacıyla 200 bin sterlinin üzerinde para toplandığını açıkladı.

Norwich City'den 200 bin sterlinin üzerinde yardım

 

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yönetim, teknik ekip ile futbolcuların ihtiyaç sahipleri için maaşlarından kesinti yapılmasını kabul ettiği ve 200 bin sterlinden fazla yardım toplandığı bildirildi.

Toplanan paranın, Norwich kenti ve çevresinde yaşayan insanların temel ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılacağı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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