Novak Djokovic'in diskalifiyesi dünya basınında!

CELAL UMUT EREN

ABD Açık’a Novak Djokovic damgasını vurdu. Bu kez şampiyonluğuyla anılmayan 33 yaşındaki dünya 1 numarası, sinirlenerek hakemi nişanladığı ve turnuvadan çıkarılmasına neden olan pozisyon en büyük gündem maddesi oldu

ABD Açık’ta Novak Djokovic’in diskalifiyesi tek gündem maddesi oldu. Dünya 1 numarası, İspanyol Pablo Carreno Busta ile karşılaştığı mücadelesinde bir pozisyon sonrası sinirlenerek topu raketiyle fırlattı.

Ancak o esnada kenarda bekleyen hakemin boğazına isabet edince bir anda ortalık karıştı. İlk olarak sosyal medyada yayılan görüntülerle dünyada hemen ‘Trend Topic’ yani en çok konuşulan isim olan Djokovic, dün de gazete manşetlerine çıkarıldı. Özellikle ABD’de günün en çok konuşulan spor olayı, “Djokovic’in ihracı’ oldu.



Pişman oldu

Hakem Soeren Friemel, 33 yaşındaki raketin bilerek yapmadığını kabul ederek, “Olayı kasıtlı olarak gerçekleştirmedi. Bir anda denk geldi. Ancak başka seçenek yoktu, kurallara uymak zorundaydık ve diskalifiye kararını verdik” dedi.







Novak Djokovic de bir açıklama yayınlayarak, “Tüm bu olanlar beni gerçekten çok üzdü ve çaresiz bıraktı. Hareketimden sonra hakemin yanına gittim, Tanrı’ya şükür ki iyi hissettiğini söyledi. Onu bu kadar strese soktuğum için üzgünüm. Kasıtlı yapmadım. Diskalifiye konusuna gelince, içime kendine dönüp hayal kırıklığım üzerine çalışmam, bir oyuncu, bir insan olarak tüm bunu olgunlaşma ve evrimim için bir derse dönüştürmem gerekiyor. Organizasyondan, hakemlerden ve herkesten özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

18. grand slam zaferini hedefleyen ünlü sporcu, beklenmedik bir hayal kırıklığı yaşadı.

Detaylıca anlattılar

Novak Djokovic’in diskalifiye anı Times tarafından tek tek fotoğraflarla gösterildi. Dünya 1 numarasının nasıl turnuva dışında kaldığı an be an aktarıldı.

New York Post, “Choke-Ovic” başlığıyla Djokovic’in ismini ‘Boğulmak’ kelimesiyle yan yana getirdi. Daily News de Djokovic’in üzgün halinin fotoğrafını verip, ‘The Joker’ başlığını attı.