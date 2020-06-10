Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasketbol Haberleri Novak: Giannakopoulos’un açıklamaları bizim çalışmalarımızı onaylıyor
10.06.2020 - 13:41 | | İHA

Novak: Giannakopoulos’un açıklamaları bizim çalışmalarımızı onaylıyor

FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak, Panathinakos’un sahibi Dimitris Giannakopoulos'un kulübünün gelecekte Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) oynaması isteği hakkında, "Bu bizim için iyi ve sanırım yokluktan bir lig oluşturmayı başardığımız son dört yıldaki çalışmalarımızı onaylıyor" dedi.

Novak: Giannakopoulos’un açıklamaları bizim çalışmalarımızı onaylıyor
ABONE OL

FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak, Panathinakos’un sahibi Dimitris Giannakopoulos'un kulübünün gelecekte BCL’de oynaması isteği hakkında Alman basınına açıklamalarda bulundu. Giannakopoulos'un açıklamalarının kötü olmadığı belirterek, "Bu bizim için iyi ve sanırım yokluktan bir lig oluşturmayı başardığımız son dört yıldaki çalışmalarımızı onaylıyor. Panathinaikos gibi bir kulübün ve kulüp sahibinin olumlu sözlerinden dolayı mutluyuz. Ama bu bizim için, ligimizi geliştirmek adına çalışmalarımıza devam etmemiz için başka bir işaret. Bence herkes her geçen sezonda attığımız adımları ve giderek daha üst düzeyde olduğumuzu görüyor" dedi.

Panathinaikos'un, THY Euroleague ile 10 milyon Euro'luk bir çıkış şartıyla hala 10 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Ancak Giannakopoulos, daha önce de söylediği gibi kulübün katıldığı organizasyonu değiştirme isteğini her defasında dile getiriyor.

Novak: Giannakopoulos’un açıklamaları bizim çalışmalarımızı onaylıyor

Neymar, NBA Efsanesi Kareem Abdul-Jabbar İle Tanışıyor

    Skorer Mufak - 10 Haziran 2020
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Alanyaspor'dan kupa maçında hatıra bilet uygulaması
      Alanyaspor'dan kupa maçında hatıra bilet uygulaması
    2. Ertuğrul Doğan: İnşallah şampiyon olacağız
      Ertuğrul Doğan: İnşallah şampiyon olacağız
    3. Jeremain Lens: Şükretmeyi öğrendik
      Jeremain Lens: Şükretmeyi öğrendik
    4. Eski milli futbolcu Talat Özkarslı 82 yaşında vefat etti
      Eski milli futbolcu Talat Özkarslı 82 yaşında vefat etti
    5. ABD'de futbolcuların maç öncesi protestolarına MLS'ten destek
      ABD'de futbolcuların maç öncesi protestolarına MLS'ten destek



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Pau Gasol 1 yıl daha basketbol oynamak istiyor

    Pau Gasol 1 yıl daha basketbol oynamak istiyor

    Murat Süğlün: Beşiktaş maçını kazanmak istiyoruz

    Murat Süğlün: Beşiktaş maçını kazanmak istiyoruz

    Roger Federer sezonu kapadı

    Roger Federer sezonu kapadı

    Demba Ba'nın babası hayatını kaybetti

    Demba Ba'nın babası hayatını kaybetti

    Sıradaki Haber