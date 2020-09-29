Novikovas: "Goller atarak baÅŸlamak..."

BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor'un LitvanyalÄ± futbolcusu Arvydas Novikovas, SÃ¼per Lig'e goller atÄ±p asist yaparak baÅŸlamasÄ±nÄ±n kendisi adÄ±na mutluluk verici olduÄŸunu belirtti.Â

Mavi-beyazlÄ± kulÃ¼bÃ¼n sosyal medya birimine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya TÃ¼rkÃ§e "Merhaba" diyerek baÅŸlayan Novikovas, SÃ¼per Lig'in ikinci haftasÄ±nda 2-1 kaybedilen Demir Grup Sivasspor maÃ§Ä±nda iyi mÃ¼cadele etmelerine raÄŸmen ÅŸanssÄ±z ÅŸekilde maÄŸlup olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Sivasspor maÃ§Ä±ndan dersler Ã§Ä±kardÄ±klarÄ±nÄ± ve bu sÃ¼reÃ§te daha iyisini yaparak yollarÄ±na devam edeceklerini dile getiren 29 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, takÄ±ma adaptasyonu konusunda zorluk yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.Â

Novikovas, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor'a gelmeden Ã¶nce farklÄ± liglerde mÃ¼cadele ettiÄŸini kaydederek, "Bu konuda tecrÃ¼beliyim. Bunun Ã¼stesinden gelebildim ama hocamÄ±zÄ±n katkÄ±sÄ± da Ã§ok fazla. Ã–z gÃ¼ven noktasÄ±nda bana inandÄ±, gÃ¼vendi ve o ÅŸansÄ± verdi. Ben de o ÅŸans ve gÃ¼veni iyi kullandÄ±m. Bundan sonra daha iyisini yaparak devam edeceÄŸim." diye konuÅŸtu.Â

"TecrÃ¼beli bir oyuncuyum"

Ortaya koyduÄŸu performansta takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra taraftar desteÄŸinin de bÃ¼yÃ¼k payÄ± olduÄŸunu vurgulayan Novikovas, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:Â

"Lige goller atarak ve asist yaparak baÅŸlamak benim adÄ±ma mutluluk verici. BunlarÄ±n hepsini ben kendi baÅŸÄ±ma yapmadÄ±m, takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±m buna destek oldu. Bunu bu ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸtirebildim. Ben de tecrÃ¼beli bir oyuncuyum, sÃ¼reci nasÄ±l bu hale getirebileceÄŸimi biliyordum. Bunu baÅŸarabildim. TaraftarÄ±n destek ve ilgisini fazlasÄ±yla hissediyorum. DiÄŸer taraftan her zaman iyi gÃ¼nler geÃ§irmeyeceÄŸiz, Bazen iyi bazen kÃ¶tÃ¼ gÃ¼nlerimiz olacak. Bu sÃ¼reÃ§te onlarÄ±n desteÄŸi Ã§ok Ã¶nemli. Bizi desteklemeye devam etsinler. GÃ¶sterdikleri bu yoÄŸun ilgi dolayÄ±sÄ±yla onlara Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyorum."Â

Novikovas, SÃ¼per Lig'de forma giydiÄŸi 3 maÃ§ta 263 dakika sÃ¼re aldÄ±, 2 gol kaydetti.

Mattias Johansson Ã–zel RÃ¶portajÄ±