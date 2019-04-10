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10.04.2019 - 11:23 | | İSTANBUL (AA)

Nowitzki ve Wade'den NBA'e veda

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Dallas Mavericks'in Alman oyuncusu Dirk Nowitzki ile Miami Heat'te forma giyen DwyaneWade, sezon sonunda kariyerini noktalıyor.

Nowitzki ve Wade'den NBA'e veda
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Ligde Phoenix Suns'ı 120-109 mağlup ettikleri maçın ardından açıklama yapan 40 yaşındaki Nowitzki, sezon sonunda NBA'e veda edeceğini duyurdu.

Tek ayak üzerinde geri çekilerek yaptığı durdurulamaz atışlarla özdeşleşen Nowitzki, başarılarla dolu kariyerinde Dallas Mavericks kulüp tarihinin sayı, ribaunt, blok, serbest atış, iki ile üç sayı isabeti, en fazla forma giyme ve en fazla süre alma istatistiklerinde lider durumda bulunuyor.

2001-02 sezonunda Philadelphia'da oynanan 51. NBA All-Star maçında, kariyerinde ilk defa ligin en iyi oyuncularının forma giydiği gösteri karşılaşmasında boy gösteren Alman oyuncu, sonraki yıllarda 13 kez daha all-star seçilme onurunu yaşadı.

Nowitzki, 2010-11 sezonunda kariyerinin tek NBA şampiyonluğunu elde etti.

NBA'de 21'inci sezonunu geçiren Nowitzki, ligde kendisi gibi 21'er sezon görev yapan Vince Carter, Robert Parish, Kevin Garnett ve Kevin Willis'i yakalayarak tarihe geçti. Nowitzki ayrıca 20 sezon Los Angeles Lakers'ta oynayan Kobe Bryant'ı geride bırakarak, NBA'de tek takımda en uzun süre forma giyen oyuncu olma unvanına ulaştı.

Wade 3 şampiyonluk gördü

Miami Heat'in 37 yaşındaki all-star oyuncusu Dwyane Wade, kariyerinde 2006, 2012 ve 2013 yıllarında şampiyonluk sevinci yaşarken, 2006 yılında finallerin en değerli oyuncusu seçildi.

13 kez all-star seçilen Wade, 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları'nda ABD Milli Takımı ile altın madalya kazandı.

Wade, Miami Heat'te en fazla forma giyen, sayı üreten, asist yapan, top çalan oyuncu olma unvanını elinde tutuyor.

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