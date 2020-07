Nowitzki'den şok eden paylaşım!

NBA takımlarından Dallas Mavericks'in efsane oyuncusu Dirk Nowitzki, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla şok etti.

Alman yıldız, Orlando Magic'in efsane ismi Darrel Armstrong'un ayağının fotoğrafını paylaştı.

Paylaştığı fotoğrafın altına 'DA bana 'Büyük anne' diyordu ama kendisi bu dinazor tırnaklarıyla çalışıyormuş' yazdı.

DA calls me big mummy but he is working with these dinosaur toes .... ?? pic.twitter.com/xsGeZVdG5i