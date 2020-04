N'Sakala ilk kez açıkladı! Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı?

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Alanyasporlu N'Sakala Fanatik'e konuştu.

‘Şampiyonluklara hazırım’

Türkiye'de Anadolu takımlarından büyük takımlara gelen futbolcular genelde zorlanır ve başarı oranları düşüktür. Çünkü baskı ve stres daha fazladır. Sen kendini yüzde 100 hazır hissediyor musun?

■ Büyük takımlarda oynamaya hazırım. Ben en başından beri bunun için çalışıyorum. Alanyaspor’a ilk geldiğimde 5-6 maç oynadıktan sonra kendi kendime hep düşündüm, “Burada iyi gidersem, kendimi geliştirirsem, büyük takımlara giderim” diye... Kesinlikle hazırım. Anderlecht’te de çok fazla stres vardı mesela. Şampiyonluklara oynayan bir kulüp. Oradan alışkınım o atmosfere. Hedefimi yükseğe koyunca her zaman daha fazla motive oluyorum. Şampiyon olmak, kupalar kaldırmak en büyük gayem. Şampiyonluklara hazırım.

‘Erol hoca Alman gibi’

Erol Bulut'un da ismi Fenerbahçe ile ciddi şekilde geçiyor. Hocanı anlatır mısın? Büyük takımda yapabilir mi?

■ Erol Bulut çok iyi bir teknik direktör. Takıma baktığı zaman, ekibi algılama kabiliyeti yüksek. Ben ilk geldiği zamanı hatırlıyorum. Takımı hisseden bir hoca. Farklı bir bakış açısı var. Stili ve taktiğini seviyorum. Hoca çok akıllı ve futbolu koklayarak hareket ediyor. Aslında tam bir Alman gibi. 1 hafta boyunca bize rakibi çok iyi anlatıp, nasıl oynayacağımızı en ince ayrıntısına kadar söylüyor. Ve oyuncularla iletişimi de çok iyi, çalıştırma metotları sıkı. Bu yüzden de büyük takımlar bence Erol hocayı istiyor. Bana çok normal geliyor bu durum.

"Sergen Yalçın gol ister"

Sergen Yalçın eski hocan. Şu an Beşiktaş'ta. Sence başarılı olacak mı?

■ Sergen hoca Beşiktaş’ta başarılı olabilir. O futbolu çok iyi biliyor. Yetenek seçmesini bilen bir adam. Bu çok önemli bir konu. Sergen Yalçın kesinlikle ofansif bir anlayışı benimser. Gol atma odaklıdır. Defans da olsan, orta saha da olsan her zaman hücuma katkı sağlamanı bekler. Yapamıyor musun, olmadı mı, her zaman denemeni sağlayan, seni ittiren bir hoca. Çoğu hoca onun gibi değildir. Dolayısıyla kendini takıma her zaman dinletiyor.

Peki Sergen hoca Beşiktaş'a gittikten sonra hiç konuştunuz mu?

■ Beşiktaş’ta göreve başladıktan sonra konuşmadım. Ama ekibiyle konuştum. İyi bir iletişimimiz var. Beşiktaş ile yaptığımız son lig maçında biraz sohbet ettik ancak transferle ilgili değildi. Kontağımız iyi, mesajlaşıyoruz ama transferi hiç konuşmadık. Bekliyorum.

"İkisinde de arkadaşlarım var"

Şu anki duruma göre Fenerbahçe mi Beşiktaş mı? Hangisine daha yakın hissediyorsun kendini?

■ Fenerbahçe mi Beşiktaş mı diye çok kişi bana sormaya başladı. İki takımda da arkadaşlarım var. Sergen hocayı çok iyi tanıyorum. Beraber iyi zamanlar geçirdik. Transferde seçim yapmak her zaman zordur. Cevabı tam bilmiyorum çünkü kulübün içi hakkında bilgim yok. İkisi de çok büyük, güçlü, taraftar potansiyelleri inanılmaz takımlar. Her futbolcu oralarda oynamak ister. Dışarıdan baktığın zaman ikisi de benim gözümde aynı. Bu yüzden seçim zor. Eğer Paris şehrinde yaşamak istiyorsan PSG’de oynayacaksın. Ama İstanbul’da pek çok seçenek var. İki takım taraftarları da ‘bize gel’ diyor. Ben sürece bakacağım beni kim daha fazla istiyorsa, onu gördükten sonra kararımı vereceğim. Göreceğiz.

