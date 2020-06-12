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12.06.2020 - 16:48 | | GÃ¼rkan DURAL/BURSA, (DHA) -Â

Nuni Omot, TOFAÅž'ta

Yeni sezon Ã¶ncesi takviye Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren TOFAÅž Basketbol TakÄ±mÄ±, ikinci transferini Kenya asÄ±llÄ± ABD'liÂ forvet Nuni Omotu kadrosuna katarak gerÃ§ekleÅŸtirdi.

Nuni Omot, TOFAÅž'ta
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ING Basketbol SÃ¼per Ligi ekiplerinden TOFAÅž, 2020-2021 sezonu transfer Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda kadrosuna bir takviye daha yaptÄ±. Mavi yeÅŸilliler, Kenya asÄ±llÄ± ABDli forvet Nuni Omot ile anlaÅŸma saÄŸladÄ±.

Kolej kariyerini Baylor University'de geÃ§iren ve NBA G-Leaguede Long Island Nets formasÄ± giyen Omot, 2019-2020 sezonunda Hollanda ekibi ZZ Leiden ile FIBA Europe Cup mÃ¼cadelesi verdiÂ ve 17.8 sayÄ±, 5 ribaund ve 2 asist ortalamasÄ± sergiledi

1994 doÄŸumlu ve 2.06 cm boyundaki oyuncu, kÄ±sa forvet pozisyonunda gÃ¶rev yapÄ±yor.

Nuni Omot, TOFAÅžta

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