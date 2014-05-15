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15.05.2014 - 21:09 | | Sıddık Paşa ALYURT - SKORER

Nuri Dortmund'a yaramadı!

Nuri Şahin'li Dortmund son iki senedir ligde adeta Bayern Münich'in hezimetine uğradı.

Nuri Dortmund'a yaramadı!
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Ligde istediği sonuçları bir türlü alamayan Borussia Dortmund şampiyonluğu bu sezonda Bayern Münich'e kaptırdı. Münich'in bir hayli gerisinde 2. sırada kendine yer bulan sarı siyahlılar Avrupa'da ise çeyrek finalde Real Madrid'e elendi. Bundesliga'da büyük hayal kırıklığı yaratan Nuri Şahin'li Dortmund son iki senedir ligde adeta Bayern Münich'in hezimetine uğradı.

Takımdaki bir ilginç istatistik ise Nuri Şahin'in takıma katılmasından sonra takımın ligde yüzünün gülmemesi. Geçen sezon Bavyera ekibinin 25 puan gerisinde kalarak 2. sırada yer alan sarı siyahlılar bu sezonda ezeli rakibinin 19 puan gerisinde yer aldı. Bu iki sezonda da Nuri Real Madrid'den kiralık olarak Borussia Dortmund'da oynuyor.

Nuri 2011-2012 sezonunda ezeli rakibi Bayern Munich'i 8 puan geride bırakarak şampiyon olan Dortmund takımının kadrosunda yer almıyordu. Real Madride transfer olan temsilcimiz takımda kendisine yer bulamamıştı.

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