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10.12.2014 - 18:33 | | AA

Nuri Şahin sahalara döndüğü için mutlu!

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Nuri Şahin, uzun süren sakatlığının ardından dün Borussia Dortmund'un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Anderlecht'e karşı oynağı maçta forma giydiği için mutlu olduğunu söyledi.

Nuri Şahin sahalara döndüğü için mutlu!
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Şahin, Bundesliga'nın resmi internet sayfasına yaptığı açıklamada, uzun süren sakatlık döneminin ardından yeniden futbol oynamaya başladığını ifade etti.

Yaklaşık 6 ay sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün Borussia Dortmund'un Anderlecht'e karşı oynadığı maçta forma giyen Şahin, ''Arkadaşlarımla yeniden futbol oynamak çok süper bir duygu. Bir de Şampiyonlar Ligi'nde kendi stadımızda çok güzel bir gündü'' dedi.

Borussia Dortmund'un Şampiyonlar Ligi'nde grubu lider tamamladığına dikkati çeken Şahin, bunu hedeflediklerini ve grupları ikinci tamamlayan takımlara göre de bunun küçük bir avantaj olduğunu söyledi.

Nuri Şahin, teknik direktör Jürgen Klopp'un kaleye Roman Weidenfeller'in yerine Mitch Langerak'a şans vermesiyle ilgili, ''Bu konu gelecek günlerde medya da bizi takip edecek. Bu konuda söyleyebileceğim tek şey yıllardan beri birbirlerini motive eden iki tane çok iyi kalecimiz var. Kararı teknik direktör verir. Bu kararı vermediğim için de memnunum'' ifadelerini kullandı.

"Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki turda hangi takıma karşı oynamak istersiniz?" sorusu üzerine Şahin, ''Biz üzerimize düşeni yaptık ve birinci olduk. Geri kalanı etkileyemeyiz. Güzel bir statta maçı oynamayı dilerim. Bu, binlerce kez oynadığımız bir stat olmak zorunda değil'' şeklinde konuştu.

Şahin, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Anderlecht ile 1-1 berabere kalan Borussia Dortmund'un golünü atan Ciro Immoblie'ye gol pasını vermişti.

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