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01.10.2019 - 10:46 | | TRABZON (İHA)

Nwakaeme 161 gün sonra gol orucunu bozdu

Beşiktaş karşısında takımının dördüncü golünü kaydeden Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme, tam 161 gün sonra golle tanışmış oldu.

Nwakaeme 161 gün sonra gol orucunu bozdu
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Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da toplamda 11 gol, 10 asistle skora en çok katkı veren oyuncuların başında gelen Anthony Nwakaeme, bu sezon ise 10 resmi müsabakada siftah yapamamıştı. Bordo-mavililerin, Süper Lig'in 6. haftasında evinde 4-1 kazandığı Beşiktaş maçında 1 gol ve 1 asiste imza atan başarılı oyuncu, 161 gün sonra ağları sarsmayı başardı.

Gol orucunu bozdu
Trabzonspor'da üst üste gelen sakatlıklar en çok hücum bölgesini vurdu. Bu sezon 6 Süper Lig ve 5 de Avrupa Ligi maçı oynayan bordo-mavililerde geçtiğimiz sezonun en skorer oyuncusu olan Nwakaeme, ilk on birde sahaya çıktığı 10 resmi müsabakada golle tanışmadı. Nijeryalı oyuncu, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 10 gol, 10 asist ile oynarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 gol atmıştı. Nijeryalı futbolcu, bu sezon 5 Süper Lig maçında 450 dakika sahada kalırken, 5 Avrupa Kupası mücadelesinde ise 349 dakika süre aldı. Söz konusu karşılaşmalarda skora katkı yapamayan Nwakaeme, ligin 6. haftasında oynanan Beşiktaş maçında şansızlığını kırarak, bordo-mavili takımın 4-1'lık galibiyetine 1 gol, 1 asist ile önemli katkı sağladı.
Nwakaeme, Süper Lig'de son golünü 20 Nisan 2019'da Karadeniz ekibinin sahasında Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendiği müsabakada atmıştı.

Şimdi Basel'i bekliyor
Uzun süren gol sessizliğini Beşiktaş maçıyla birlikte geride bırakan Nwakaeme, ligdeki bu başlangıcını Avrupa kupalarına da taşımak istiyor. 30 yaşındaki futbolcu, bordo-mavililerin 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de Medical Park Stadyumu'nda oynayacağı Basel maçını beklemeye başladı.

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