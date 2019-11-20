Nwakaeme bombası! Almanlar peşinde...

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'da futbolculara transfer teklifleri gelmeye başladı. Bordo mavililerin başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ı Avrupa'nın dev kulüpleri izlerken, Nwakaeme'ye sürpriz bir teklif geldi. Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin, Nijeryalı oyuncu için Trabzonspor'un kapısını çaldı.

HERTHA BERLIN DEVRE ARASINDA TRABZONSPOR'UN KAPISINI ÇALACAK

Trabzonspor'un son 2 sezondur en önemli silahlarından biri olan Nwakaeme, Bundesliga ekiplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. 2018 - 2019 sezonunun sonunda Başkan Ağaoğlu tarafından Almanya Bundesliga'dan teklif geldiği açıklanan ancak takımdan ayrılmaması için yeni sözleşme imzalanan Nijeryalı oyuncunun maaşı 1,5 Milyon Euro'ya yükseltilmişti. Nwakaeme'nin eski sözleşmesinde 4 Milyon Euro olan serbest kalma maddesi de 6 Milyon Euro olarak güncellenmişti.

Asist Analiz'in haberine göre; 30 yaşındaki oyuncunun uzun süredir Hertha Berlin tarafından izlenildiği öğrenilirken, Bundesliga ekibinin devre arasında Nwakaeme'yi kadrosuna katmak için Trabzonspor'a teklif yapacağı bildirildi.