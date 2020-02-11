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HaberlerTrabzonspor Haberleri Nwakaeme bonusu kaptı! 100 bin euro...
11.02.2020 - 13:37 |

Nwakaeme bonusu kaptı! 100 bin euro...

Trabzonspor’un yıldız oyuncusu Anhtony Nwakaeme, sözleşmesindeki madde gereği 100 bin euroluk bonusu kaptı. Nijeryalı oyuncu, 19 gollük maddeyi 11 gol 8 asistle yakaladı.

Celal Umut Eren/Skorer Dış Haberler

Trabzonspor’un başarılı yıldızı Anthony Nwakaeme, Gençlerbirliği deplasmanında attığı golle özel bir bonusu kaptı. Bu sezon resmi maçlarda 11 gol 8 asiste ulaşarak, 19 gole direkt katkı sağlayan Nijeryalı futbolcu, sözleşmesindeki maddeye göre 100 bin euroluk bonus elde ediyor.

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Gençlerbirliği maçıyla da bu maddeyi yakalayan tecrübeli futbolcu, 100 bin euro bonusu hak etti. Bu sezon lig, kupa ve Avrupa’da 31 maça çıkan Nwakaeme, takımının da Sörloth’tan sonra en fazla skor katkısı veren oyuncusu konumunda.

Nwakaeme bonusu kaptı 100 bin euro...

 

Nwakaeme bonusu kaptı 100 bin euro...

 

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