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04.04.2020 - 07:00 |

Nwakaeme değerine değer katıyor

Trabzonspor'un golcüsü Anthony Nwakaeme en fazla değer kazandığı dönemi yaşıyor

Trabzonspor’un son 2 sezonda en fazla öne çıkan isimlerinden Anthony Nwakaeme değerine değer katıyor. Nijerya basınında yer alan haberlerde, bordo-mavili takımla kariyerinin en iyi dönemini geçiren Nwakaeme’nin en fazla değer kazandığı dönemi yaşadığı bildirildi.

Trabzonspor’un 1.5 milyon euroya kadrosuna kattığının anımsatıldığı haberde, 31 yaşındaki oyuncunun şu anda 5 milyon euroyu aşan değere ulaştığı kaydedildi.

Transfermarkt verilerine göre de Nwakaeme’nin şu anda Süper Lig’deki futbolcular arasında en değerli 26. oyuncu olduğu belirtildi. Ayrıca genel verilerde de en değerli 7. Nijeryalı futbolcu olduğu anımsatıldı.
Tecrübeli yıldızın 2018-19 sezonundan bu yana 68 maçta 46 gole direkt etki ettiği gösterildi. Nwakaeme’nin 24 gol 22 asistle hem istikrarlı olduğu hem de başarı sağladığı ifade edildi.

Nwakaeme bu sezon Trabzonspor’da 37 resmi maça çıkarken 13 gol atıp 11 asist yaptı.

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