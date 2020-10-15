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15.10.2020 - 08:49 |

Nzonzi, Fransa Milli Takımı'na yükseldi!

Galatasaray'da geçen sezon performansıyla hayal kırıklığına neden olan ve devre arasında Rennes'e transfer olan tecrübeli orta saha oyuncusu, yeniden Fransa Milli Takımı'na yükseldi.

Nzonzi, Fransa Milli Takımı'na yükseldi!
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Galatasaray'da geçen sezon disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılan Nzonzi, devre arasında Fransız ekibi Rennes'e transfer olmuştu.

Sarı-kırmızılı takımda büyük hayal kırıklığı yaratan tecrübeli oyuncu Rennes'deki performansıyla yeniden Fransa Milli Takımı'na yükseldi.

 

Nzonzi, dün gece Fransa'nın Hırvatistan deplasmanda 2-1 yendiği karşılaşmada forma giydi.

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Nzonzi, Fransa Milli Takımına yükseldi

 

 

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