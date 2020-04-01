01.04.2020 - 15:51 |
Obi Mikel adım adım Botafogo'ya...
Corona virüs nedeniyle Süper Lig ekibi Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'in yeni adresi belli oldu.
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ile yollarını karşılıklı olarak ayıran Nijeryalı oyuncu John Obi Mikel'in yeni takımı belli oluyor.
Görüşmeler başladı
Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Botafogo kulübü, eski Trabzonsporlu oyuncuyu kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.
Haberde, Brezilya ekibinin resmi teklifi 32 yaşındaki oyuncuya cuma günü yaptığı ve gelecek yanıtı beklediği belirtildi.