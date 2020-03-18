Obi Mikel: Şimdiye kadar aldığım en zor kararlardan biriydi

İşte Obi Mikel'in yaptığı açıklama;

Destekleri için bütün taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca takım arkadaşlarıma, teknik ekibe, sağlık ekibine ve malzemeci Ayat abiye şu ana kadar başardıklarımız için teşekkür ediyorum ve ligi kazanmaları için bol şans diliyorum. Şimdiye kadar verdiğim en zor kararlardan biriydi ancak bu durumda ailelerimizle ilgilenmek, vakit geçirmek ve onları korumak zorundayız.