Obraniak: Alt taraftan kurtulmak istiyoruz

Rize'ye kısa sürede alıştığını ve performansının iyi olduğunu ifade eden Obraniak, Rizespor'un başarısı için elinden geleni yapmaya çalıştığını söyledi. Teknik kadro ve futbolcularla iyi diyalogları olduğunu kaydeden Obraniak, "Ligin alt sıralarında olmamız elbette iyi değil. Ama bu bizi endişelendirmiyor. Çünkü iyi bir takımız ve başımızda iyi bir hoca var. Maçlarda da iyi oynuyor, iyi mücadele ediyoruz. Bundan önce şansızlıklarla kaybettiğimiz maçlar oldu. Son maçta evimizde ilk kez kazandık. Herkesin güveni yerine geldi. Bundan sonraki haftalarda daha da iyi olacağız" diye konuştu.

"TAKIMA VERDİĞİM KATKIYA BAKIYORUM"

Kendi performansından çok takım içerisinde ne yaptığıma baktığını anlatan Obraniak, "Bireysel performansım ile çok fazla ilgilenmiyorum. Takıma ne kadar katkı verebiliyorum ve takım benim verdiğim katkı ile nasıl bir sonuç elde edebiliyor, ona bakıyorum. Hiçbir zaman olduğunuz performansla yetinmemek gerekiyor. Her zaman performansınızın üzerine koymanız gerekiyor" dedi.

Ligin sonuna yaklaştıklarını hatırlatan Obraniak şunları söyledi:

"Artık her maç çok zor geçecek. Balıkesirspor maçı da bunlardan biri. Son haftada sahamızda kazandık ve güvenimiz yerine geldi. Bu galibiyeti taçlandırmak ve bunun devamını getirmek adına Balıkesirspor maçında da galip gelerek alt sıralardan kurtulmak istiyoruz."

Eskişehirspor karşılaşması sonrası sevincini sahada ailesi ile paylaşan Obraniak, "Ailem benim için çok önemli. Bu sezon evimizde kazandığımız ilk maç oldu. Bende maçtan sonra çok heyecanlı ve mutluydum. Ailemi de uzun zamandır görmüyordum. Bu maç öncesi yanıma gelmişlerdi. Bende maç sonrası sevincimi çocuklarımla saha içerisinde yaşadım" diyerek mutluluğunu dile getirdi.

TAKIMDA EKSİK YOK

Bu arada hazırlıklarını tamamlayan Çaykur Rizespor, Balıkesire'e gitti. Sakat ve cezalı oyuncu bulunmayan Rizespor'da sakatlığı düzelen Kweuke de kadroya dahil edildi.