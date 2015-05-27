Obraniak ve Giray, Rizespor'da kalmak istiyor

Çaykur Rizespor ile sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Ludovic Obraniak ve Giray Kaçar, yeşil-mavili takımda kalmak istediklerini söylediler. Galatasaray ile hafta sonu sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren yeşil-mavili takımda antrenman öncesi Obrarinak ve Giray Kaçar, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Obraniak, inişli çıkışlı bir grafik çizdikleri sezonda ligde kalmayı başardıklarını ancak gelecek yıl daha istikrarlı bir takımın olması gerektiğini belirtti.

Çaykur Rizespor'a geldiği ilk andan itibaren performansını artırdığını kaydeden Obraniak, "İyi duruma geldim ve takıma katkı sağladım. Fenerbahçe maçında ufak bir sıkıntım oldu ve futbolumu 2-3 hafta geri attı. Hocalarımız, bana verdiği güvenle takıma geri döndürdü, takıma katkı sağlayacak hale getirdi. Zor zamanımda sahip çıktılar. Yeniden eski halime kavuştum" dedi.

Çaykur Rizespor ile henüz bir görüşmesi olmadığını vurgulayan Obraniak, şöyle devam etti: "Yarım sezon için çok güzel duygular besliyorum. Werder Bremen'de bir sene futbola uzak kaldım. Çaykur Rizespor'daki 6 ay bana terapi gibi geldi. Takım arkadaşlarımın, hocalarımın bana davranışları çok iyiydi. Ailemin yanına giderken yüzümde kocaman bir gülümseme ile gideceğim. Burası bana çok güzel duygular yaşatan bir kulüp, şehir oldu. Çaykur Rizespor'a kapılar her zaman açık."

Giray: "Karadeniz'e alışığım"

Giray Kaçar ise takım olarak çok iyi bir sezon geçirmediklerini, Çaykur Rizespor'un ligi daha yukarılarda bitirmesi gerektiğini belirterek, "Ligde kalmak Çaykur Rizespor için bir başarı değil. Daha üst sıralarda olmalıydık. Seneye inşallah daha iyi bir takım olup işler daha iyi gider" değerlendirmesinde bulundu.

Her maçın önemli olduğunu ve sahaya hep 3 puan için çıktıklarının altını çizen Giray, "Sezon finalini de iyi yapmak istiyoruz. Galatasaray gibi şampiyon olmuş bir takımı yenmek mutlu eder, prestij olur. Bu maça da 3 puan için çıkacağız. Önümüzde 3 gün var ve iyi bir çalışma dönemi geçiriyoruz" diye konuştu.

Çaykur Rizespor'da güzel bir sezon geçirdiğini dile getiren Giray, şunları kaydetti: "En büyük hedefim istikrar yakalamak ve katkı sağlamaktı. Bunu başardığımı düşünüyorum. Ben Karadeniz'e alışmış bir futbolcuyum. Trabzonspor'da 6 yılım, 1 yılımda da Rize'de geçti. Karadeniz'i seviyorum. şartlar konuşulur ve olabilir. Burada çok iyi bir başkanımız ve ekibimiz var. Özellikle sağlık ekibi çok iyi, futbolcu sağlığı için çok önemli. Takım arkadaşlarım ile çok iyi bir uyumum var. Herkes birbirine saygı duyuyor. Gerçekten çok farklı ve çok iyi bir yönetimimiz var. Metin başkanımız çok ayrı bir insan. Kendisine çok büyük saygı duyuyorum. Gönül devam etmeyi istiyor. Bekleyip göreceğiz."

Yeşil-mavililer, Galatasaray maçı hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yardımcı antrenör Taşkın Güngör yönetiminde sürdürdü. Çaykur Rizespor'da bütün futbolcular çalışmada yer aldı.