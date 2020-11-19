Ofsayta yarı otomatik sistem

ONUR DİNÇER

Futbolda önümüzdeki dönem bir dizi önemli değişiklik gerçekleşecek. Teknoloji kullanımının hakem kararlarına günden güne daha çok etki etmeye başladığı ortamda en önemli değişiklik, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasında yaşanacak.

VAR ile verilen ofsayt kararlarının tüm dünyada büyük tartışmalara neden olması nedeniyle, bu teknolojide iyileştirme için çalışma başlatıldığı ortaya çıktı. FIFA’nın İnovasyon Çalışma Kurulu, teknoloji yardımı ile verilen ofsayt kararlarını daha isabetli hale getirmek için harekete geçti.



Tartışmalı ofsayt pozisyonları için çizgi çekilerek varılan kararların da tartışmaları sonlandırmaması üzerine, konuya çözüm getirmek üzerine kurulun son toplantısında düğmeye basıldı. Bunun için yeni teknoloji ve yarı otomatik bir ofsayt programı üzerinde duruldu.



Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ve Fransa Futbol Federasyonu’ndan test sonuçları toplandı. Bunlar dünya üzerindeki yüzlerce örnek vaka ile birleştirilerek, konuyla ilgili bir algoritma oluşturuldu. VAR’ın teknolojik altyapısını tedarik eden şirketlerden de daha kaliteli görüntü istendi. Bundan böyle VAR’da bakılan tartışmalı ofsayt pozisyonlarının daha etkili değerlendirileceği belirtiliyor.