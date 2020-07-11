Ofspor KulÃ¼bÃ¼, baÅŸkansÄ±z kaldÄ±

Ofspor KulÃ¼bÃ¼, olaÄŸan genel kurulda aday Ã§Ä±kmayÄ±nca baÅŸkansÄ±z kaldÄ±.Â

TFF 3. Lig'de mÃ¼cadele eden Ofspor'un, ertelenen olaÄŸan genel kurulu, kulÃ¼p binasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirildi.Â

Ofspor KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n mevcut baÅŸkanÄ± Olcay Saral ve az sayÄ±da yÃ¶neticinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da, yeni yÃ¶netime talipli Ã§Ä±kmadÄ±.Â

Ofspor'da 8 yÄ±ldÄ±r baÅŸkanlÄ±k gÃ¶revini sÃ¼rdÃ¼ren Saral, kongrede yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yeniden aday olmayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Ofspor'a 7 yÄ±l genel kaptan ve yÃ¶netici olarak, 8 yÄ±l da baÅŸkan olmak Ã¼zere toplam 15 yÄ±l hizmet verdim. 2 yÄ±l da Trabzonspor'a yÃ¶neticilik yaptÄ±m. ArtÄ±k yoruldum. Bu yÃ¼kÃ¼ tek baÅŸÄ±mÄ±za taÅŸÄ±mamÄ±z artÄ±k mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil." diye konuÅŸtu.Â

KulÃ¼bÃ¼ borÃ§suz hale getirdiklerini anlatan Saral, kurumsal anlamda da tesisleri yenilediklerini ve takÄ±ma Ã¶zel otobÃ¼s kazandÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± aktararak, "Bizlere destek veren iÅŸ adamlarÄ±mÄ±za ve bizlerle beraber yÃ¼rÃ¼yen yÃ¶netici arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Biz gÃ¶revimizi tamamladÄ±k. ArtÄ±k sÄ±ra OflularÄ±mÄ±zda. OflularÄ±mÄ±z Ofspor'umuza sahip Ã§Ä±kacaktÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.Â

KulÃ¼p mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ãœmit YÄ±ldÄ±z'Ä±n kongre tutanaklarÄ±nÄ± 13 Temmuz Pazartesi gÃ¼nÃ¼ Of KaymakamlÄ±ÄŸÄ±na ileteceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â

AyrÄ±ca, Ofspor KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n yÃ¶netimiyle ilgili kararÄ±n da Trabzon ValiliÄŸi Ä°l Sivil Toplumla Ä°liÅŸkiler MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan verileceÄŸi belirtildi.

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