Basketbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerBasketbol Haberleri OGM Ormanspor'da koronavirüs testi pozitif çÄ±ktÄ±!
19.11.2020 - 23:44 | | AA

OGM Ormanspor'da koronavirüs testi pozitif çÄ±ktÄ±!

ING Basketbol SÃ¼per Ligi'nde mÃ¼cadele eden OGM Ormanspor'un bir oyuncusu daha yeni tip koronavirÃ¼se (Kovid-19) yakalandÄ±.Â

OGM Ormanspor'da koronavirüs testi pozitif çÄ±ktÄ±!
ABONE OL

ING Basketbol SÃ¼per Ligi'nde mÃ¼cadele eden OGM Ormanspor'un bir oyuncusu daha yeni tip koronavirÃ¼se (Kovid-19) yakalandÄ±.Â 

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, daha Ã¶nce Ã¼Ã§ sporcunun testinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±, yeni vakayla toplam 4 basketbolcunun Kovid-19 hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â 

Testi pozitif Ã§Ä±kan sporcunun izolasyon ve tedavi sÃ¼recine baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

OGM Ormansporda koronavirÃ¼s testi pozitif Ã§Ä±ktÄ±

Konyaspor, KasÄ±mpaÅŸa maçÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sürdürdü
daha fazla video iÃ§in
SON DAKÄ°KA
  1. Milwaukee Bucks'dan Ä°lyasova kararÄ±!
    Milwaukee Bucks'dan Ä°lyasova kararÄ±!
  2. Rublev, Thiem'i 2-0 maÄŸlup etti!
    Rublev, Thiem'i 2-0 maÄŸlup etti!
  3. Ormanspor'da koronavirüs vakasÄ±!
    Ormanspor'da koronavirüs vakasÄ±!
  4. Fenerbahçe 1 koronavirüs vakasÄ± daha!
    Fenerbahçe 1 koronavirüs vakasÄ± daha!
  5. Klay Thompson'Ä±n aÅŸil tendomu koptu
    Klay Thompson'Ä±n aÅŸil tendomu koptu



YAZARLAR
TÃœM YAZARLAR

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Son dakika - Antalyaspor'dan Tahkim Kurulu'na tepki

Son dakika - Antalyaspor'dan Tahkim Kurulu'na tepki

Serbest dalÄ±ÅŸçÄ± Fatma Uruk'tan 3 günde 3 dünya rekoru

Serbest dalÄ±ÅŸÃ§Ä± Fatma Uruk'tan 3 gÃ¼nde 3 dÃ¼nya rekoru

Son dakika - BaÅŸakÅŸehir'de 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çÄ±ktÄ±!

Son dakika - BaÅŸakÅŸehir'de 1 futbolcunun koronavirÃ¼s testi pozitif Ã§Ä±ktÄ±!

Son dakika - Fenerbahçe'nin Pelkas taktiÄŸi Aston Villa'ya örnek oldu!

Son dakika - FenerbahÃ§e'nin Pelkas taktiÄŸi Aston Villa'ya Ã¶rnek oldu!

SÄ±radaki Haber

TÃ¼rkiyeâ€™nin haber yaÅŸam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gÃ¼ndemi kaÃ§Ä±rma!

Åžimdi DeÄŸilHemen KeÅŸfet