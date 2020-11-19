ING Basketbol SÃ¼per Ligi'nde mÃ¼cadele eden OGM Ormanspor'un bir oyuncusu daha yeni tip koronavirÃ¼se (Kovid-19) yakalandÄ±.Â

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, daha Ã¶nce Ã¼Ã§ sporcunun testinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±, yeni vakayla toplam 4 basketbolcunun Kovid-19 hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â

Testi pozitif Ã§Ä±kan sporcunun izolasyon ve tedavi sÃ¼recine baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.