Oğuz Altay: Galatasaray pes etmez

İşte Oğuz Altay'ın maç yazısı;

İyi gitmeyen ilk yarının ardından Galatasaray’a usta işi neşteri Fatih Terim tam zamanında vurdu.Hiç kimsenin ismine bakmadan Nzonzi,Babel ve Emre Mor’u birçok nedenden dolayı göndermesi ve yerlerine dikine ve öne oynayan Saracchi,Onyekuru ve Sekidika’yı alması tüm takıma aynı zamanda bir mesajdı.

Şimdi sakatların iyileşmesi ve geri dönüş tarihlerinin yakın olmasını düşünürsek “MAYISLAR GALATASARAY’INDIR”sözü akıllara geliyor.

Bugünkü Kayserispor maçına gelince,alınan 4-1’lik skor asla kimseyi yanıltmasın.Bu kadar dağınık ve gücü sınırlı bir rakiple oynamak bu hafta adına şanstı diye düşünüyorum.Bu durumda dahi,2. yarı net pozisyonlar verdi Galatasaray ve golü de yedi.

Galatasaray’da özellikle Sophian Feghouli öne çıkan isimdi.Geçen sezonki şampiyonluğa katkısını bildiğimiz bu oyuncu,görünen sazı eline almaya başladı.Ömer Bayram,artık rotasyon oyuncusu olmaktan ziyade asist krallığına gidiyor.Bir paragraf da Ryan Donk’a açmadan olmaz.FFP kriterlerinden dolayı stoper alınamazken yine cankurtaran oldu ve sakin ve sağlam oyununu nefis jeneriklik bir golle süslemesini bildi,Bravo Donk’a.

Aynı şeyleri Belhanda için söyleyememekle birlikte gözler Lemina’yı çok aradı.Evet,Galatasaray’ın oyun içindeki yüksek tempo ve defans arkası koşularını çok izleyeceğiz,ama süreklilik ve devamlılık olmazsa Galatasaray büyük sıkıntılar yaşar.

Bu nedenle Galatasaray tribünlerinin sloganı olan “KONSANTRASYON”hiç düşmemeli.Şampiyonluk yolunda puanlar kaybeden rakipleri düşününce çok kârlı bir hafta geride kaldı ve şampiyonluk motivasyonu arttı.Büyük Galatasaray taraftarının maç öncesi Fatih Terim’e sevgi gösterisi ve “dik dur eğilme,bu taraftar seninle”tezahüratı tüm Türkiye’ye önemli bir mesajdı.Şimdi rakipler düşünsün.Sevgi ve saygılarımla...