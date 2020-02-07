Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Oğuzhan Özyakup çıldırttı
07.02.2020 - 08:49 |

Oğuzhan Özyakup çıldırttı

Yaptığı açıklamalar ile Siyah- Beyazlı taraftarları çıldırtan Oğuzhan Özyakup, bu demeçlerine bir yenisini daha ekledi.

Oğuzhan Özyakup çıldırttı

Sezon sonuna kadar Feyenoord’a kiralanan ve ilk maçında gol atmayı başaran 27 yaşındaki futbolcu, Hollanda basınına konuştu. Oğuzhan, “Biz sadece oynayacağımız maçları düşünüyoruz. Burada hocanın kovulması, başkanın istifa etmesi gibi sıkıntılar yok. Nihayet yeniden futbolla ilgileniyorum” sözleriyle taraftarların büyük tepkisini çekti.

 Oğuzhan'dan açıklamalar

Oğuzhan Özyakup çıldırttı

 

Skorer TV Özel | Abdullah Ercan
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Roma – Bologna maçı canlı bahisle Misli.com'da!

Roma – Bologna maçı canlı bahisle Misli.com'da!

NBAdeki Türk derbisinde kazanan Ersanlı Milwaukee Bucks

NBAdeki Türk derbisinde kazanan Ersanlı Milwaukee Bucks

Fenerbahçe – Maccabı Tel Aviv maçı canlı bahisle Misli.com'da

Fenerbahçe – Maccabı Tel Aviv maçı canlı bahisle Misli.com'da

Mbaye Diagne 'korona' kurbanı!

Mbaye Diagne 'korona' kurbanı!

Sıradaki Haber