Oğuzhan Özyakup çıldırttı

Sezon sonuna kadar Feyenoord’a kiralanan ve ilk maçında gol atmayı başaran 27 yaşındaki futbolcu, Hollanda basınına konuştu. Oğuzhan, “Biz sadece oynayacağımız maçları düşünüyoruz. Burada hocanın kovulması, başkanın istifa etmesi gibi sıkıntılar yok. Nihayet yeniden futbolla ilgileniyorum” sözleriyle taraftarların büyük tepkisini çekti.

Oğuzhan'dan açıklamalar