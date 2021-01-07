Oğuzhan Özyakup kimdir, nereli? Oğuzhan Özyakup kaç yaşında, sevgilisi kim?

Hollanda U17 ve U19 formalarını uzun süre giyen Oğuzhan Özyakup, sonrasında Türkiye Milli Takım formasını giymeye başladı. Hollanda'da doğan futbolcu, Beşiktaş'ta top koşturuyor. Güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile birliktedir ve ikilinin evleneceği iddia ediliyor. Oğuzhan Özyakup nereli?

OĞUZHAN ÖZYAKUP KİMDİR?

Özyakup, 23 Eylül 1992 tarihinde Hollanda’nın Zaandam şehrinde dünyaya geldi ancak aslen Trabzon Maçkalı'dır. Babasını ismi Muzaffer, annesinin ise Sevgi’dir. Şermin isminde bir kız kardeşi vardır.

Futbola da Hollanda’da yerel takım AZ Youth takımı ile başladı. Ardından AZ Alkmaar U17 takımına 2008 yılında ise Arsenal U18 alt yapısına transfer oldu. 2012 yılında ise Arsenal U21 formasını giydiği dönemde Beşiktaş takımına transfer oldu. 2012 yılından bu yana Beşiktaş takımında forma giyen Oğuzhan Özyakup, takımın kaptanlığını da üstlenmektedir. Boyu 1.80 cm, kilosu ise 75’tir.



Hollanda U17 Milli takım formasını 15 kez giymiş 5 gol atmış olan sporcu, U19 formasını ise 9 kez giyerek 2 gol atmıştır. Hollanda 17 Yaş Altı Milli Takımıyla birlikte 2009 UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası’nda final oynamıştır. Sonrasında ise Türkiye U21 Milli Takım formasını 14 Ağustos 2012 tarihinde giymeye başlamış toplam 6 karşılaşmada 3 gol atmıştır. Özyakup, 28 Mayıs 2013 tarihinde Türkiye A Milli takım kadrosuna seçilmiştir. Günümüze kadar toplam 37 kez Türkiye A Milli takım formasını giymiş 1 gol atmıştır.