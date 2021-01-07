MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSkorer Haberleri Oğuzhan Özyakup kimdir, nereli? Oğuzhan Özyakup kaç yaşında, sevgilisi kim?
07.01.2021 - 18:56 |

Oğuzhan Özyakup kimdir, nereli? Oğuzhan Özyakup kaç yaşında, sevgilisi kim?

Beşiktaş forması giyen Oğuzhan Özyakup aslen nereli? Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile birlikteliği ile gündeme gelen yıldız futbolcu aynı zamanda Milli Takım oyuncusudur. Özyakup, futbola ise Hollanda'nın yerle takımı AZ Youth'da başladı. İşte, Oğuzhan Özyakup biyografisi...

Oğuzhan Özyakup kimdir, nereli? Oğuzhan Özyakup kaç yaşında, sevgilisi kim?
ABONE OL

Hollanda U17 ve U19 formalarını uzun süre giyen Oğuzhan Özyakup, sonrasında Türkiye Milli Takım formasını giymeye başladı. Hollanda'da doğan futbolcu, Beşiktaş'ta top koşturuyor. Güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile birliktedir ve ikilinin evleneceği iddia ediliyor. Oğuzhan Özyakup nereli

OĞUZHAN ÖZYAKUP KİMDİR?

Özyakup, 23 Eylül 1992 tarihinde Hollanda’nın Zaandam şehrinde dünyaya geldi ancak aslen Trabzon Maçkalı'dır. Babasını ismi Muzaffer, annesinin ise Sevgi’dir. Şermin isminde bir kız kardeşi vardır.

Futbola da Hollanda’da yerel takım AZ Youth takımı ile başladı. Ardından AZ Alkmaar U17 takımına 2008 yılında ise Arsenal U18 alt yapısına transfer oldu. 2012 yılında ise Arsenal U21 formasını giydiği dönemde Beşiktaş takımına transfer oldu. 2012 yılından bu yana Beşiktaş takımında forma giyen Oğuzhan Özyakup, takımın kaptanlığını da üstlenmektedir. Boyu 1.80 cm, kilosu ise 75’tir.


Hollanda U17 Milli takım formasını 15 kez giymiş 5 gol atmış olan sporcu, U19 formasını ise 9 kez giyerek 2 gol atmıştır. Hollanda 17 Yaş Altı Milli Takımıyla birlikte 2009 UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası’nda final oynamıştır. Sonrasında ise Türkiye U21 Milli Takım formasını 14 Ağustos 2012 tarihinde giymeye başlamış toplam 6 karşılaşmada 3 gol atmıştır. Özyakup, 28 Mayıs 2013 tarihinde Türkiye A Milli takım kadrosuna seçilmiştir. Günümüze kadar toplam 37 kez Türkiye A Milli takım formasını giymiş 1 gol atmıştır.

Sergio Ramos soğuk havaya meydan okudu: Yazı seviyorum
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Appindangoye sözleşme uzattı
    Appindangoye sözleşme uzattı
  2. Oğuzhan Özyakup kimdir, nereli? Oğuzhan Özyakup kaç yaşında, sevgilisi kim?
    Oğuzhan Özyakup kimdir, nereli? Oğuzhan Özyakup kaç yaşında, sevgilisi kim?
  3. Aston Villa'nın tesisleri kapatıldı
    Aston Villa'nın tesisleri kapatıldı
  4. Efe Bayram, çalışmalardan memnun
    Efe Bayram, çalışmalardan memnun
  5. Fenerbahçe'nin yeni transferi kontrolden geçti
    Fenerbahçe'nin yeni transferi kontrolden geçti



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Konyaspor, Uğur Demirok ile yollarını ayırdı

Konyaspor, Uğur Demirok ile yollarını ayırdı

PFDK'dan Emre Kılınç'a 2 maç ceza

PFDK'dan Emre Kılınç'a 2 maç ceza

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda Courtney Williams'ın sözleşmesi feshedildi

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda Courtney Williams'ın sözleşmesi feshedildi

NBA’de yeniden ‘Trump’ protestosu

NBA’de yeniden ‘Trump’ protestosu

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet