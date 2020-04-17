OÄŸuzhan Ã–zyakup: Tekrar bir transfer yapmak iÃ§in geldim

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Hollanda 1. Futbol Ligi ekiplerinden Feyenoord'a kiraladÄ±ÄŸÄ± OÄŸuzhan Ã–zyakup, Hollanda ekibine kendini geliÅŸtirmek iÃ§in geldiÄŸini sÃ¶yledi.Â

OÄŸuzhan Ã–zyakup, GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu ile KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Mehmet Nuri Ersoy'un da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼'nÃ¼n sosyal medya hesaplarÄ±ndan canlÄ± yayÄ±nlanan #EvdeKalZindeKal etkinliÄŸinde aÃ§Ä±klamalarda bulundu.Â

Devre arasÄ± transfer dÃ¶neminde BeÅŸiktaÅŸ'tan Feyenoord'a kiralÄ±k olarak transfer olduÄŸunu hatÄ±rlatan OÄŸuzhan, "6 ay kiralandÄ±m ama 2-3 ay sÃ¼rdÃ¼. BeÅŸiktaÅŸ'ta zor bir dÃ¶nem geÃ§irdim, Feyenoord'a kendimi geliÅŸtirmek, belki tekrar bir transfer yapmak iÃ§in geldim. Hollanda'dayÄ±m, her ÅŸey yolunda." ifadelerini kullandÄ±.Â

Hollanda'daki antrenmanlarÄ± hakkÄ±nda da bilgi veren OÄŸuzhan Ã–zyakup, "KulÃ¼bÃ¼mÃ¼z bir program gÃ¶nderdi, uygulamalar Ã¼zerinden idman yapÄ±yoruz. 45 dakikalÄ±k idman oluyor. Hollanda'da dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kabiliyorsun ama 3 kiÅŸiden fazla grup oluÅŸturamÄ±yorsun, 1,5 metrelik mesafe olmasÄ± gerekiyor. Genellikle parkta tek baÅŸÄ±ma koÅŸu yapÄ±yorum. ArkadaÅŸÄ±mÄ±n spor salonu var onunla mesafeyi koruyarak idman yapÄ±yorum. Uygulama Ã¼zerinden fitness hocasÄ± ile bir araya geliyoruz. HocamÄ±z tÃ¼m hareketleri gÃ¶steriyor. Sabah 10-11'de terasÄ±mda idmanÄ± yapÄ±yorum." ifadelerini kullandÄ±.Â

SalgÄ±n dÃ¶neminde herkesin yaÅŸamÄ±n deÄŸerini daha iyi anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran OÄŸuzhan, "BazÄ± ÅŸeylerin farkÄ±na varmaya baÅŸladÄ±k sanÄ±rÄ±m. 27 yaÅŸÄ±ndayÄ±m, benim yaÅŸÄ±mdakiler sadece ufak bir griple atlatÄ±rÄ±m diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordu ama burada Ã¶nemli olan anne-baba ve dedelerimiz. Onlar iÃ§in Ã§ok riskli, evde kal saÄŸlÄ±klÄ± kal, sadece bu korona ile ilgili deÄŸil, genelde de spor yapmak saÄŸlÄ±mÄ±z iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli. Ä°nÅŸallah bunu atlattÄ±ktan sonra insanlar evde yaptÄ±klarÄ± spora devam ederler." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â

Espor'da dÃ¼zenlenecek bir turnuvada milli futbolcu Kaan Ayhan ile birlikte TÃ¼rkiye'yi temsil edeceklerini de sÃ¶zlerine ekleyen OÄŸuzhan, "Bu ayÄ±n sonunda her milli takÄ±mdan iki oyuncunun katÄ±lacaÄŸÄ±, Avrupa ÅŸampiyonasÄ± gibi bir turnuva dÃ¼zenlenecek. Kaan ve ben TÃ¼rk Milli TakÄ±mÄ±nÄ± temsil edeceÄŸiz. Ä°nÅŸallah o turnuvada baÅŸarÄ±lÄ± oluruz. Genel olarak evde olmayÄ± Ã§ok severim. Bu yÃ¶nden biraz da iÅŸime geldi, FIFA'yÄ± biraz geliÅŸtirdim diyebilirim." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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