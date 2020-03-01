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01.03.2020 - 09:54 | | SPORX

Oğuzhan, PSV maçıyla sahalara dönüyor

Feyenoord'a devre arasında transfer olan Oğuzhan Özyakup'un PSV ile oynanacak maç kadrosunda yer alacağı açıklandı.

Oğuzhan, PSV maçıyla sahalara dönüyor

Hollanda Ligi'nde zirve takipçisi Feyenoord'da Beşiktaş'tan kiralanan Oğuzhan Özyakup'un PSV ile oynanacak kritik karşılaşmada maç kadrosuna alınacağı açıklandı.

Teknik direktör Dick Advocaat'ın hafta içinde antrenmanlara başlayan Oğuzhan Özyakup'u maç kadrosuna alacağı ve karşılaşmadaki gidişata göre forma verebileceği belirtiliyor. Oğuzhan bilindiği gibi Feyenoord'a devre arasında kiralandıktan sonra çıktığı ilk maçta Emmen'e golünü de atmıştı.

PSV ve Feyenoord'u karşı karşıya getirecek karşılaşma 1 Mart Pazar günü saat 16:30'da Phillips Stadı'nda oynanacak.

Oğuzhan, PSV maçıyla sahalara dönüyor

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