Oğuzhan'ı tutamadı

Kartal’ın yeni teknik patronu Sergen Yalçın, Feyenoord’la kiralık olarak anlaşan Oğuzhan Özyakup’un takımda kalmasını istedi ancak yönetim ve yıldız oyuncuyu ikna edemedi. Yeni Malatyaspor’u çalıştırdığı dönemde yıldız futbolcuyu kiralık olarak isteyen Yalçın’ın, Oğuzhan’ın kadroda tutulmasından yana görüş belirttiği öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetim ve Oğuzhan’ın ise sezon sonu daha güçlü geri dönmek için ayrılıktan yana tavır sergilediği belirlendi.

Beşiktaş tribünleriyle yıldızı bir türlü barışmadığı için Feyenoord’un sürpriz teklifini kabul eden Oğuzhan’ın Hollanda’ya gitmesi böylece kesinleşti. Sezon sonuna kadar Dick Advocaat’ın çalıştırdığı Hollanda ekibinin formasını giyecek olan 27 yaşındaki futbolcu dün akşam Türkiye’den ayrıldı.

EURO 2020 planı

Oğuzhan havalimanında yaptığı açıklamada, “Herkesin bildiği gibi zor günler geçirdik. Son bir yıldaki performansım da tartışılır. Önümüzde EURO 2020 var. Ailem Hollanda’da yaşıyor. Kendimi huzurlu hissedeceğim yere gidiyorum” dedi.

Feyenoord, Oğuzhan için Beşiktaş’a kiralama bedeli ödemeyecek. Yıldız futbolcunun yarım sezona denk gelen 1 milyon euroluk ücretinin yarısı da siyah-beyazlılar tarafından karşılanacak.