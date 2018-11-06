Okan Buruk: "2-0 maçın hakkı değil"

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan maçta Çaykur Rizespor deplasmanda Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

Maçın genelinde iyi bir oyun ortaya koyduklarını kaydeden Buruk, şöyle konuştu:

"2-0'lık mağlubiyetin maçın hakkı olduğunu düşünmüyorum"

"Oyunun başında rakibimize 1-2 pozisyon verdik. Golü yediğimiz dakikalar dahil, oyunun hakimiydik. Ancak rakip yarı sahada istediklerimizi yapamadık. İlk yarıda daha net pozisyonlar ürettik, ikinci devre rakibimizin de geri çekilmesiyle oyunu daha çok yarı sahaya yıktık ama bir türlü sonuca çeviremedik. İyi oynadığımız bir maçtı, 2-0'lık mağlubiyetin maçın hakkı olduğunu düşünmüyorum. Rakibimiz akıllı oynadı, sonlandırmayı daha iyi yaptı ve maçı kazandı."



