Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasaksehir Haberleri Okan Buruk: "3 puanı Türkiye'ye armağan ediyorum"
08.11.2019 - 02:34 |

Okan Buruk: "3 puanı Türkiye'ye armağan ediyorum"

UEFA Avrupa Ligi'nde Avusturya temsilcisi Wolfsberger’i deplasmanda 3-0 yenerek liderliğe yükselen Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk: "3 puanı Türkiye'ye armağan ediyorum"
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Wolfsberger’i 3-0 mağlup etti. Başakşehir'in hocası Okan Buruk, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"3 puanı Türk futboluna, Türkiye'ye armağan ediyorum"
"Türk futbolu için, bundan sonra Türk takımlarının başarısı için oynamamız gerektiğini oyuncularımıza anlattık. Başkanımız da maç öncesinde geldi ve anlattı. 3 puanı Türk futboluna, Türkiye'ye armağan ediyorum." dedi.

"Asıl maç, Roma ile İstanbul'da."
''3 tane iyi takımla aynı gruptayız, inşallah bir sonraki maçımızı da kazanıp gruptan çıkmayı garantileriz. Asıl maç, Roma ile İstanbul'da. Bizim kemik bir taraftar kitlemiz var ama o maçta herkesin gelip, bizi desteklemesini istiyorum.'' ifadelerini kullandı.

Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
  2. Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı
    Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı
  3. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
    Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
  4. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
  5. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
    Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

Sıradaki Haber