Okan Buruk: 7 kulübe hak veriyorum ama zor...

A Spor'a açıklamalarda bulunan Okan Buruk'un sözleri şu şekilde

"7 KULÜBE HAK VERİYORUM AMA ZOR BİR SENARYO"

Buna TFF karar verecektir. Diğer kulüplerin isteklerini anlıyorum. Her şey bir şey isteyebilir. Çok zor gözükse de bu senaryo, TFF bu konuyu değerlendirecektir. Avrupa'da böyle bir örnek yok. Olacağını da zannetmiyorum. Bütün kulüpler tarafından kabul edileceğini düşünmüyorum. Tabi herkes zor dönemden geçiyor. Herkesin ortamı farklı. 7 kulübe de çok hak veriyorum ama kararı verecek olan Türkiye Futbol Federasyonu.

"ŞAMPİYONLUĞU İSTİYORUZ"

Başakşehir uzun yıllardır şampiyonluk potasının içerisinde hep olup, bunu bir türlü başaramadı. Bu sene şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Ekip olarak elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Avrupa'da ilerliyoruz. Türkiye ve Avrupa'daki hedefimiz devam ediyor. Şu anki görüntüye göre Ağustos'ta Avrupa kupası maçları oynanacak gibi görünüyor. Öncelikli hedefimiz çeyrek final. İnşallah ondan sonra daha ileriye gitmeye çalışırız.