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HaberlerBasaksehir Haberleri Okan Buruk: "Almanya Ligi başladı, darısı başımıza"
17.05.2020 - 01:12 |

Okan Buruk: "Almanya Ligi başladı, darısı başımıza"

Koronavirüs nedeniyle ertelenen ve 2 aylık aranın ardından tekrar başlayan Bundesliga için Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Almanya Ligi başladı, darısı başımıza" dedi.

Okan Buruk: "Almanya Ligi başladı, darısı başımıza"
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Koronavirüs nedeniyle ertelenen Bundesliga, 2 aylık aranın ardından tekrar başladı.

Almanya Bundesliga 2. Ligi ekiplerinden Karlsruher ve Darmstad maçını izleyen Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya Ligi başladı, darısı başımıza" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk: Almanya Ligi başladı, darısı başımıza

Okan Buruk: Almanya Ligi başladı, darısı başımıza

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