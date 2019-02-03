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HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Okan Buruk: Altın değerinde 3 puan kazandık
03.02.2019 - 17:01 |

Okan Buruk: Altın değerinde 3 puan kazandık

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında BB Erzurumspor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından iki teknik adam açıklamada bulundu.

Okan Buruk: Altın değerinde 3 puan kazandık
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Stresli bir maçı kazandıklarını belirten Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, “Çok zor bir maçtı. Biz teknik ekip ve oyuncular olarak bu stresli maça iyi hazırlanıp çıktık. Zor şartlarda oynandı müsabaka. Saha koşulları zaman zaman oyuncular ayakta durmakta, pas hataları yapıldı. Zor deplasmandı bizim için. Erzurumspor transferlerle daha iyi ilerliyor. Yeni gelen oyuncuları adapte olamadı. Bu bizim için avantajdı. Bugün çok iyi dakikada golü bulduk. İlk yarı yaptığımız hatalar vardı. Erzurumspor da iyiydi. İyi oynayan bir takım vardı karşımızda. Golün dakikası çok önemliydi. Altın değerinde 3 puan aldık. İlk defa 3 maçlık bir seri yakaladık. Bundan sonrada böyle devam etmek istiyoruz. Kendi sahamızda oynayacağımız Antalya maçına hazırlanacağız. Yenilenen takım sürecinde 3 maçı kazanmak çok önemliydi" diye konuştu.

Özdilek: "Birileri bu hakemlere dur desin"

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek’te maçla ilgili yorumunun olamayacağını ifade ederek, maçın hakeminin eleştirdi. Özdilek, “Bugün biz kazanamazdık. Özgür hoca oyun içinde yaptığı tutumla biz sabaha kadar oynasak yenemezdik. Hakem bütün takımın bütün şehrin kaderiyle oynuyor. Özgür hocanın bütün maçlarına bakın soru işareti. Devamlı düt düt. Biz basket maçı oynamıyoruz. Kaybettik, vazgeçmeyeceğiz. Birileri bu hakemlere artık dur desin. İlk devrede iki dakika uzatma gösteriyor 45 saniye oynatıyor. Hangi bir hatasının söyleyeyim. Sen futbolu bilmiyorsun da ben biliyorum Özgür hoca. Hakemle ilgili ben konuşsam bu bana ceza olarak döner. Mağlup olalım ama bizi oynatın. Bu taraftara yazık. Bu şehrin kaderiyle oynamayacak hakem. Çok stresli ve gergin maçtı. Sabırlı oynamamız önemliydi, öylede oynadık. Devre arası oyuncular gergin girdi içeri. Bizi oynayarak yenen her takıma saygımız sonsuz ama böyle mağlubiyeti hazmedemiyoruz” diye konuştu.

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