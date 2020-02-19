UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında deplasmanda Sporting Lizbon'la karşılaşacak Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk ve futbolculardan Junior Caicara basın toplantısında konuştu.

Okan Buruk: Avantajla dönmek istiyoruz

Yarın her şey oyuncularımızın performansına kalıyor. İki maçlık bir seri. Burada avantaj yakalayıp Türkiye'ye dönmek istiyoruz.

Türkiye'yi temsil ediyoruz. Kalan tek takımız ve ülkemiz için puan çok önemli. En baştan beri bunu çok önemsiyoruz. Hala yarıştığımız birçok ülke var. Bu turu geçmemiz gerekiyor. Yoğun tempo tabi ki olacak. Aslında yeni başladı. Kazandıkça kadro genişliğimize baktığımızda birçok arkadaşımız hazır bekliyor. Her tarafta yarışıyorsanız bu temponun içine girmeniz gerekiyor. Bizim bir şikayetimiz yok.

Robinho'nun sakatlığı var. Önümüzdeki hafta bize katılacak. Buraya getiremedik. Son yıllardaki en çekişmeli lig yarışını yaşıyoruz. Bunlar değişkenlik gösteriyor. Çok yakın bir şekilde ligdeki yarış sürüyor. Çok daha zor bu sene. Türk futbolunun kalitesini artırıyor. Bizim hedefimiz de ligde şampiyonluk. Zor maçlar bizi bekliyor. Oyuncularıma inanıyorum bu konuda. Bizim için ayrı bir tarih yazarız inşallah.

'Onunla çalışmaktan çok mutluyum'

Robinho ile çalıştığımız için çok mutluyum. Çok üst düzey bir oyuncu. İki hafta önce adelesinde bir sorun oldu. Ondan çok memnunum. Yaşına göre çok fazla çalışıyor. Takımın en iyilerinden. Çok mutluyuz kendisinden. 2-3 sene daha rahat rahat oynar.

Caicara: Favori Lizbon ancak sürpriz yapmak istiyoruz

Rakibimizin zayıf ve kuvvetli yanlarını çok iyi biliyoruz. Farklı sistemlerde oynuyorlar. Yarınki maç tamamen bize bağlı. İstediğimiz buradan iyi bir sonuç almak. Rakip takımın teknik direktörü haklı. Tabi ki favori olduğunu söylemek de haklı. Ben de ona hak veriyorum ama biz iyi hazırlandık. Sürpriz yapmak istiyoruz. Bruno Fernandes ayrıldı, önemli bir oyuncuydu ama iyi oyunculardan kurulu bir takım. Sadece bir oyuncu üzerinden değerlendirmeyelim.

Türkiye'de oynanan futbol da üst seviyede. Lider olduğunuz zaman rakipler size karşı farklı oynuyor. Diğer liglerde de oynadım. Portekiz futbolunun gerçeği şampiyonluk yarışı hep aynı takımlar arasında geçiyor. Almanya'da da denk bir futbol olabiliyor. Türkiye futboluna da herkesin saygı duyması gerekiyor.

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