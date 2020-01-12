Okan Buruk: Ayrılma talebi Arda'dan geldi

NEVZAT DİNDAR - RÖPORTAJ

Okan Buruk, “Takım olgusunu devam ettirebilen ve sahada performansını doğru bir şekilde ortaya koyabilen takımlar lig yarışının, şampiyonluk yarışının içerisinde olacak. Herkes şampiyon olabilir, sürpriz bir şampiyonluk çıkabilir” dedi.

Avrupa’da yoluna devam eden tek temsilcimiz olan, ligde kötü başladığı sezonda toparlayıp şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri haline gelen Medipol Başakşehir’in genç ve başarılı teknik direktörü Okan Buruk, Antalya kampında Milliyet’in sorularını yanıtladı.

İşte Buruk’un yanıtları:



Son 6 haftadan korkuyor musunuz?

Bu sene bir değişim gösterdiğimizi görüyorsunuz. Lige kötü başladık, sonunu umarım iyi bitiririz. Çok zor bir fikstüre gireceğiz. Türkiye Kupası’yla başlayan ve ligle devam eden, belki Avrupa Kupası’nda bir sonraki turlarla süren çok yoğun bir temponun içerisine gireceğiz. Burada hem kadromuzu doğru kullanmamıza hem de bu bölümlerde yenilenmeyi yapmaya ve takımı hep hazır tutmaya çok ihtiyaç var. Burada gidiş yolumuzu belirleyecek haftalar, ligde de en zor maçlarımızın olduğu 5-6 haftalık periyot bizim için çok daha çetin geçecek. Buna iyi hazırlanmamız gerekiyor, özellikle kamp bunun için çok önemli. Onun yanında baktığımızda bizim takım olarak, oyun olarak özellikle ilk yarının sonuna doğru çok daha geliştiğimizi görüyoruz.

Sezon başında ipler bir ara kopma noktasına gelir gibi olmuştu.

Geçen sezon kazanamadan bitiren bir takım vardı. Kazanan takımdan, son 6-7 hafta sadece 1 maç kazanan bir takıma dönmüştü. Bunun bir psikolojik olarak çöküşü vardı. Bunu yeniden toparlamak önemliydi.

Şampiyonluk yarışını değerlendirebilir misiniz? Örneğin Sivasspor size göre bu yarışın neresinde?

Futbolun güzelliği... Ne kadar çok takım şampiyonluk yarışının içerisinde ise o kadar çok seyirci, haber, maçlara olan ilgi demek... İlk yarı Sivasspor bu anlamda çok doğru bir takım ortamı yarattı, puan ve sonuç olarak da çok başarılı oldular. Buradan şunu anlıyoruz; yaptığınız transferlerden çok, takım olmak önemli. İkinci yarıda da takım olgusunu devam ettirebilen ve sahada performansını doğru bir şekilde ortaya koyabilen takımlar lig yarışının, şampiyonluk yarışının içerisinde olacak. Herkes şampiyon olabilir, bu sene herkesin söylediği gibi sürpriz bir şampiyonluk da çıkabilir.

Baba etkisi

Futbola yönelmenizde iki ağabeyinizin de etkisi var. Futbola yönelmeseniz acaba hangi mesleği seçerdiniz?

Futbolun içinde doğduk. Ağabeylerim var ama özellikle rahmetli babamın etkisi var. Eskiden babalar futbola göndermez ama bizde tersiydi. Futbolcu olamazsan eve giremiyordun. Aslında sokakta top oynamaktan eve de giremiyorduk. Top bulamasa yuvarlak hangi nesne var ise onunla oynayan bir Okan vardı.

Rüya görür müsünüz?

Görüyorum ama hatırlamıyorum. Eşim her sabah anlatır ama. Çok az gören biriyim. Bazen maçlardan önce görürüm. Maçla veya sonuçla ilgili. Son zamanlarda bu tarz rüya görmedim.

Ayrılmayı Arda istedi

Arda Turan’la yollarınız ayrıldı. Bunu siz mi istediniz?

Ayrılık talebi Arda’dan geldi. Yönetimimiz de uygun gördü. Arda Turan, Türk futbolunun en önemli isimlerinden birisi. Türk futboluna katkılarının yanında, kişilik olarak da çok sevdiğim, değer verdiğim bir isim. İlk oynadığı Mlada Boleslav maçını hatırlıyorum, sahada beraberdik. Muhteşem bir başlangıç yapmıştı. Daha sonra da futbol hayatına çok doğru bir şekilde devam etti. İnşallah Arda için hayırlısı olur. Sezon başından beri çok çalıştı. Biz de belli bölümlerde Arda’nın takım içinde olmasını sağladık. Kendisiyle konuştuğumda yeniden sahalarda dönmek için çok istekli olduğunu gördüm. İnşallah güzel bir gelecek onu bekler.





Buruk, Avrupa’yı hedefliyor

Avrupa için nasıl bir öngörünüz var?

Avrupa Kupası’nda tur tur giderek düşünmek gerekiyor. Bu turu geçmek için elimizden gelen çabayı sarf etmemiz lazım. Sonuçta iyi bir takıma karşı oynayacağız, ilerleyen turlarda bundan daha iyi takımlar da gelebilir. Tur tur giderek düşünmek gerekiyor. Lig ve kupa yarışında iddialı olduğumuzu ve ikisinin içerisinde de olmak istediğimizi söyleyebiliriz.



Avrupa’da takım çalıştırma hedefiniz var mı?

Avrupa’ya gidebilirsek ve Avrupa’daki genç futbolcularımızın ulaştığı başarıya ulaşabilirsek, teknik adamlar da Avrupa’da görev alabilirse bu çok yararlı olacak. Tüm teknik adamlar için bunun hedef olması gerektiğini düşünüyorum.

‘Hiddink benim için önemliydi’

Hiddink ile birlikte A Milli Takımı’nda çalışan Okan Buruk, tecrübeli çalıştırıcının saha içinden çok, saha dışındaki davranışı, yaklaşımı, ilişkileri ile kendisine ilham verdiğini söyledi. Buruk, “O çok önemliydi benim için. Saha dışında da sosyal biriydi. Saha içinde de oyuncularla iletişimi çok güçlüydü” diye konuştu.

‘Yabancı-yerli değil elit ve iyi olmalı’ Yabancı sınırlamasına karşı mısınız?

Konu yabancı oyuncu ya da yabancı sayısı değil. İyi olan Türk oyuncu kendisine yer bulur. En iyi seviyede olan elit oyuncular hem Türkiye’de hem de dünyada formayı alır. Önemli olan doğru oyuncular yetiştirmek. ‘Yabancı oyuncusu sayısı var ve oyuncu çıkmıyor’ düşüncesi gerçekçi değil. Doğru oyuncuyu yetiştirirsek Premier Lig’de de, Serie A’da da, La Liga’da da oynuyor. Önemli olan altyapılarımızı daha gerçekçi hale getirelim. Konu yabancı oyuncu kuralı değil; en kötüsü, yabancı futbolcuya muhtaç kalıyorsunuz. Daha iyi Türk oyuncular yetiştiğinde ben de takımımda daha çok Türk oyuncuyu görmek isterim.