Okan Buruk: "Bir gün Galatasaray'da çalışmak isterim"

ONUR DİNÇER

Süper Lig’den 6. şampiyon takımı çıkaran Buruk, Azerbaycan’ın CBC Televizyonu’na konuştu, “Fatih Terim bir tane... Ben de yeni jenerasyon hocalardan iyi şeyler yapan bir teknik adamım. Galatasaray’da futbol oynadık. İnşallah ileride bir gün orada çalışmak bana nasip olur” dedi

Medipol Başakşehir ile şampiyonluğa erişen Okan Buruk, Azerbaycan’ın CBC Sports Televizyonu’na gönlünden geçen aslanı anlattı, ileride Galatasaray’ı çalıştırmak istediğini dile getirdi.

“Türkiye’den futbol” programına telefonla bağlanan genç teknik adam, “Galatasaray şampiyon olamadı ama Galatasaraylı bir teknik direktör şampiyon oldu” hatırlatması karşısında şunu söyledi:

“Son iki senenin şampiyonu olan Galatasaray da çok başarılı, Fatih Terim de orada çok başarılı bir teknik adam. Bu sene bana nasip oldu. Eski bir Galatasaraylı futbolcuyum ve orada futbolcu olarak yedi şampiyonluk yaşadım. Bu sefer de teknik adam olarak Başakşehir ile bunu yaşadım. O yüzden dedikleri gibi Galatasaray kazanmadı ama Galatasaray’ın eski bir futbolcusu şampiyonluğu kazandı.”



Sarı-kırmızılılar ile ilgili konuşmaya devam eden Buruk, “Fatih Terim bir tane ve Türkiye’de tek hoca... Ben de yeni jenerasyon hocalardan iyi şeyler yapan bir teknik adamım. Türkiye’de çok önemli teknik direktörler başarılı oldu; Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş gibi... Biz de yeni jenerasyon teknik adamlar aynı şekilde onlar gibi uzun yıllar hem Türkiye’deki takımları, hem milli takımı çalıştırmak, yurt dışında çalışmak istiyoruz. Tabii ben Galatasaray’da futbol oynadım. İnşallah ilerde bir gün orada çalışmak bana nasip olur” ifadesini kullandı.







Devler Ligi provası

Devam ettikleri UEFA Avrupa Ligi’ne de değinen Buruk, “Kopenhag’ı elersek Manchester United ile oynayacağız. Önümüzdeki senenin Şampiyonlar Ligi’ne hazırlık gibi bir maç olacak. Hedefimiz tabii ki bütün takımları yenmek. Turu geçersek M. United ile tek maç Almanya’da olacak, o da tek maç olduğu için elimizden gelenin en fazlasını yapıp, elemek istiyoruz tabii ki” yorumunu yaptı.

Şampiyonlar Ligi’ne gruptan gireceklerini hatırlatan başarılı teknik adam sözleini şöyle sürdürdü:

“Orada da çok iyi takımlar olacak. Biz de bu sene Avrupa kupalarında bir şeyler yapabileceğimizi gösterdik. Yapacağımız iyi oyuncu takviyeleriyle Şampiyonlar Ligi’nde de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Orası çok daha zor, çok daha iyi takımlar var. Kuralar da önemli...”

‘Kural değişti hepimiz şaşkınız’

Süper Lig’de değişen yabancı kuralını değerlendiren Okan Buruk, “Şu anda Türkiye’de her şey iyi gidiyordu. Türk Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’na katıldı. Türk futbolcular yurt dışında oynuyordu. O yüzden Türkiye Futbol Federasyonu böyle bir karar neden aldı, onu bilmiyoruz hiçbirimiz. Her şey iyi giderken bir anda kuralı değiştirdiler. Onun nedenini hiç bilmiyoruz. Ama hiç kimse istemiyor. Yani ne futbolcu istiyor, ne antrenör, ne taraftar, ne kulüpler ne medya... Sadece federasyon istiyor, o yüzden değişiyor. O yüzden hepimiz çok şaşırdık, şaşkınız” ifadesini kullandı.