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09.07.2020 - 07:00 |

Okan Buruk: Çok mutluyum

Lig ve Avrupa kulvarında Medipol Başakşehir’le mücadelesini sürdüren Okan Buruk, takımını öne çıkarıp “Elimde geniş bir kadrom var. Bu durumdan dolayı çok mutluyum” dedi.

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ONUR DİNÇER

Süper Lig lideri Medipol Başakşehir’in teknik direktörü Okan Buruk, İngiliz basınına bir röportaj verdi.
Tribalfootball’a konuşan Buruk “Kariyerimde ilk kez hem lig hem Avrupa liginde mücadele eden bir takımdayım. Sonuna kadar savaşıyoruz. Takım olarak her maça kazanmak için çıkıyoruz” dedi.

‘Kaliteli takımız’

Buruk şunları söyledi: “Üst düzey oyuncuları da kadrosunda bulunduran kaliteli bir takımız. Çok tecrübeli oyuncular var. 30 yaş üstü oyuncularımız büyük birer profesyoneller, onlarla çalışmak beni çok mutlu ediyor. Maçlara direkt katkılarının yanı sıra tecrübelerini takımın bütününe aktarmak adına da kendilerine bir rol biçtik. Elimde geniş bir kadro var. Böyle bir durumdan dolayı çok mutluyum.”

Avrupa Ligi’nde devam ettiklerini de anımsatan Okan Buruk, “Hem benim hem de kulüp için tarihte bir ilk olan Avrupa başarısı elde ettik. Grup aşamasını geçmeyi başardık, bu harika. Bu kulvarda elde ettiğimiz sonuçlarla Türkiye’nin sıralamadaki yerini koruması ve aynı sayıda takımla Avrupa’da temsil edilebilmesi adına UEFA Ülke Sıralaması’nda önemli puanlar kazandırdık” diye konuştu.

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