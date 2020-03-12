Okan Buruk: "Crivelli, Trabzon ve Alanya maçlarını kaçıracak"

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, evinde Kopenhag Bu zorlu mücadelenin 73. dakikasında turuncu-lacivertlilerin başarılı forveti Crivelli, girdiği bir pozisyonda sakatlık yaşayarak yerde kaldı. Ayağa kalkamayan Fransız futbolcu, sedyeyle saha kenarına getirildi.

Crivelli’nin yerine ise Robinho oyuna dahil oldu.

Maç sonu konuşan Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, "Crivelli'nin arka adelesinde yırtık oluştu gibi gözüküyor, görüntüsü kötü. Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarını kaçıracağını, milli maç arası sonrası dönebileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.