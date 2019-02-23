Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Okan Buruk: “Erol hoca herhalde başka maçı seyretti”
23.02.2019 - 00:40 | | İHA

Okan Buruk: “Erol hoca herhalde başka maçı seyretti”

Çaykur Rizespor’un evinde Evkur Yeni Malatyaspor’u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Erol Bulut’un açıklamalarına tepki gösterdi.

Okan Buruk: “Erol hoca herhalde başka maçı seyretti”
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor’un evinde Evkur Yeni Malatyaspor’u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Erol Bulut’un maç sonrası yaptığı ‘Adalet Diyorum’ açıklamasına tepki göstererek, “Erol hoca yanlış bir maçı izledi galiba” ifadelerini kullandı.

Maç öncesinde istekli olduklarını ve bu arzularını maça yansıttıklarını dile getiren Buruk, “İstekliydik, mücadele ettik. Topa rakipten çok sahip olmak istedik. Daha çok pas yapmak istedik. Takibin özellikle uzun toplarla gelip, bizden kazanacağı toplarla hücum yapacağını biliyorduk. Biz pas oyununu daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Attığımız gollerle de bunu gösterdik” dedi.

Erol Bulut’un maç sonunda yaptığı ‘Adalet diyorum, gerisini siz doldurun’ açıklamasına tepki gösteren buruk, “Herhalde başka maçı seyretti Erol Hoca. Keşke bu saçı seyretseydi bu maçı değerlendirseydi. Ben başka maçı seyrettiğini düşünüyorum. Çünkü 3-0'lık bir galibiyet var. Ve pozisyonun penaltı olmadığı net belli. İlk topa vuran bizim oyuncumuz. İki kişi de ayağını aynı anda kaldırıyor. Ve topa bizim oyuncumuz vuruyor. Faul verilecekse bizim lehimize verilmesi gerekiyordu. Hakemin bence ilk verdiği karar yanlıştı. Daha sonra VAR'dan seyredip kararını düzeltti. Adil olan bir maç yaşadığımızı düşünüyorum. Genel olarak maç içerisinde hakem yüzde 70 rakip takım lehine kullandı kararları. Ayrıca bu anlamda Hüseyin Göçek'e teşekkür etmeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.

    Melih Mahmutoğlu ve sevgilisinin motor keyfi...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Galatasaray'dan Bernard Mensah hamlesi
      Galatasaray'dan Bernard Mensah hamlesi
    2. Fenerbahçe'den Alpaslan Öztürk ve Mame Thiam operasyonu!
      Fenerbahçe'den Alpaslan Öztürk ve Mame Thiam operasyonu!
    3. Beşiktaş'ta transfer zirvesi! Sergen Yalçın ve Başkan Çebi...
      Beşiktaş'ta transfer zirvesi! Sergen Yalçın ve Başkan Çebi...
    4. Fenerbahçe derbilerdeki psikolojik üstünlüğünü kaybetti!
      Fenerbahçe derbilerdeki psikolojik üstünlüğünü kaybetti!
    5. Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu alkış topluyor!
      Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu alkış topluyor!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fatih Terim’in en kötü sezonu değil!

    Fatih Terim’in en kötü sezonu değil!

    Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir dönemi sona erdi!

    Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir dönemi sona erdi!

    Trabzonspor'da Filip Novak yıldızlaştı

    Trabzonspor'da Filip Novak yıldızlaştı

    Başakşehir rakamlarda da şampiyon! Okan Buruk, hocalarını solladı...

    Başakşehir rakamlarda da şampiyon! Okan Buruk, hocalarını solladı...

    Sıradaki Haber